Literatur & NATUR – Lesung im nationalparkhaus wien-lobAU

Wien (OTS) - Literarischer Genuss in vollem Einklang mit der Natur: Das und mehr bietet sich den Gästen der Lesung „Literatur und NATUR“ auch 2019 wieder im Nationalparkhaus wien-lobAU.

Am 17. September geben Georg BYDLINSKY, Christl GRELLER und Monika VASIK bei freiem Eintritt einen Einblick in ihre literarischen Arbeiten und laden ein, die Natur mit den Augen von Schriftstellern zu betrachten. Literatur ganz einfach in der Natur genießen.

LESUNG Literatur und NATUR



am Dienstag, 17. September 2019, 18:00 Uhr

Georg BYDLINSKY, Christl GRELLER und Monika VASIK

vom Literaturkreis PODIUM lesen Texte von, zu und über Natur.

Programm:

Begrüßung: Ernst NEVRIVY, Bezirksvorsteher von Donaustadt

Eröffnung: DI Herbert WEIDINGER, Forstdirektor-Stv. der Stadt Wien

Vorstellung der Künstler: Gemeinderätin Luise DÄNGER-GREGORI, MSc

Vorstellung Literaturkreis: Christl GRELLER

Lesung

Für die Gäste wird ein Büchertisch und ein kleines Bio-Buffet bereitgestellt.

Der Eintritt ist frei – um Anmeldung wird gebeten!

nationalparkhaus wien-lobAU, 1220 Wien, Dechantweg 8

Telefon: +43 1 4000 49495 (Mi – So: 10-18 Uhr)

E-Mail: nh@ma49.wien.gv.at

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Autobuslinie 92 B ab U2/Donaustadtbrücke oder Autobuslinie 93A ab U1/Kagran

Rückfragen & Kontakt:

Martina Billing

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49023

Email: kommunikation @ ma49.wien.gv.at

www.wald.wien.at