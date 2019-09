SP-Silvan lädt Sobotka und Kickl zum gemeinsamen 12-Stunden-Arbeitstag am Bau ein

„Denn sie wissen nicht, was sie tun“

St. Pölten (OTS) - Der Spitzenkandidat der SPÖ NÖ zur Nationalratswahl und Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz, Rudolf Silvan, bekräftigt seine Einladung an die beiden NÖ-Spitzenkandidaten Wolfgang Sobotka und Herbert Kickl, mit ihm gemeinsam einen 12-Stunden-Arbeitstag auf einer Baustelle zu absolvieren: „Die beiden Herrschaften wissen scheinbar nicht, was es heißt, zwölf Stunden auf einer Baustelle arbeiten zu müssen. ÖVP und FPÖ stellen sich blind, wenn es um ArbeitnehmerInnenrechte geht und haben lediglich die Interessen der Großkonzerne im Blick. Deswegen lade ich sie herzlich ein, sich mit mir im Raum St. Pölten zu treffen und zwölf Stunden lang am Bau zu schuften – dann überdenken sie vielleicht ihren Zugang zum Sklavenparagraphen, der den 12-Stunden-Arbeitstag und die 60-Stunden-Arbeitswoche einseitig ohne jegliche Rechte für die Arbeitnehmer ermöglicht. Ich bitte die beiden Herren, sich den Mittwoch, den 25. September, freizuhalten. Nach zwölf Stunden hackeln bin ich jedenfalls gespannt, was Sobotka und Kickl über ihr Arbeitszeitgesetz denken. Leider kann ich sie nicht dazu verpflichten, wie es den Arbeitgebern in Österreich seit dem 01.09.2018 möglich ist.“

Silvan betont einmal mehr aber auch, dass eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes nichts Schlechtes per se sei, es müsste nur modern ausgelegt werden und gleiche Rechte für alle gelten: „Wenn ArbeitnehmerInnen zwölf Stunden pro Tag arbeiten, dann sollen sie auch das Recht auf eine Vier-Tage-Woche haben. Genügend Ruhezeiten und Erholungsphasen sind enorm wichtig, um auch das Verletzungsrisiko gering zu halten. Die Konzentration schwindet mit zunehmender Arbeitsdauer zusehends – das möchte ich Sobotka und Kickl, die offensichtlich keine Ahnung vom Arbeitsalltag eines Hacklers zu haben scheinen, zeigen. Denn augenscheinlich wissen die beiden und ihre Parteien nicht, was sie mit dieser Regelung tun und haben absolut keinen Plan davon, was es heißt zwölf Stunden lang auf einer Baustelle zu arbeiten. Meine Einladung steht!“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Anton Feilinger

Pressesprecher Stv.

0699/13031166

anton.feilinger @ spoe.at

noe.spoe.at