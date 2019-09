Festgenommene österreichische Greenpeace-AktivistInnen wieder frei

Insgesamt fünf österreichische AktivistInnen befanden sich in Polizeigewahrsam - Polnische Behörden stürmten Greenpeace-Schiff

Danzig/Wien (OTS) - Die bei einer friedlichen Greenpeace-Protestaktion in Polen festgenommenen österreichischen AktivistInnen sind seit Donnerstagabend wieder alle auf freiem Fuß. Die fünf ÖsterreicherInnen protestierten am vergangenen Montag und Dienstag gemeinsam mit internationalen AktivistInnen im Danziger Hafen gegen klimaschädliche Kohleverfeuerung. Greenpeace fordert von der polnischen Regierung und der gesamten EU, aus fossiler Energie bis 2030 auszusteigen und Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

„Wir sind erleichtert, dass unsere Aktivistinnen und Aktivisten wieder frei sind – jetzt bleibt abzuwarten, ob es ein rechtliches Nachspiel geben wird”, sagt Volker Plass, Programm Manager von Greenpeace in Österreich. Greenpeace machte in Polen mit gleich zwei Aktionen auf die Klimaschädlichkeit von Kohleverbrennung aufmerksam:

Am Montag ankerte das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior im Danziger Frachtterminal und behinderte stundenlang die Kohlelieferung. Daraufhin stürmten polnische Behörden bewaffnet und maskiert das Schiff und schlugen Fensterscheiben zu Bruch. Anschließend nahmen die PolizistInnen den Kapitän und die österreichische Bootsführerin in Gewahrsam. Am Dienstag kletterte eine weitere Gruppe von AktivistInnen auf Kohleverladungskräne und forderte mit Bannern das Ende der Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen. Die AktivistInnen wurden ebenso festgenommen.

Polen ist bei den Kohle-Emissionen EU-weit auf Platz zwei, ebenso beim Import von Kohle. Statt auf zukunftsweisende erneuerbare Energien zu setzen, blockierte Polens Regierung jedoch im Juni die Strategie der EU, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. „Greenpeace wird sich weiter und unermüdlich gegen den Klimakiller Kohle einsetzen. Denn nicht friedlicher Protest ist ein Verbrechen, sondern die Untätigkeit von Regierungen beim Thema Klimaschutz”, so Plass.

Bild- und Videomaterial:

finden Sie unter: http://bit.ly/Kohle-Protest_Danzig

