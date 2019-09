Design District 1010: Gira zieht Anfang Oktober in die Wiener Hofburg ein

Führender Komplettanbieter intelligenter Systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung präsentiert Design-Neuheiten und zeitlose Design-Klassiker

Kufstein/Salzburg (OTS) - Zum dritten Mal findet von 4. bis 6. Oktober 2019 in Wien die „Design District 1010“ statt. Die interaktive Messe spannt ein Netz von Design, Handwerk und Lifestyle über die Wiener Innenstadt. Hofburg, Looshaus oder das Palais Harrach verwandeln sich in einen riesigen Design-District mit über 50 Designshops und 12 Mobile Showrooms. Auf rund 6.500 Quadratmetern wird die Wiener Hofburg insgesamt 200 nationale und internationale Aussteller beherbergen.

Als führender Hersteller hochwertiger Schalter und Systemanbieter für Lösungen rund ums Smart Home ist Gira bei der Design District in Wien wieder dabei. Das traditionsreiche deutsche Familienunternehmen – Produkte von Gira finden heute in rund 40 Ländern und in Leuchtturm-Projekten wie der Hamburger Elbphilharmonie oder der Salzburger „Panzerhalle“ Anwendung – ist Aussteller der ersten Stunde. Im Rahmen der Design District 1010 in Wien präsentiert Gira Design-Klassiker und Design-Neuheiten aus den umfassenden Schalterprogrammen Gira E2 und Gira Studio.

Gira E2: Puristisches Design, langlebige Materialien

Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funktionalen Materialien und intelligenter Technik. Es ist in bruchsicherem, UV-beständigem Thermoplast in den Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Alu und Anthrazit, aber auch im hochwertigen Echtmaterial Edelstahl und der Trend-Oberfläche Schwarz matt erhältlich. So können Gebäude in einem durchgängigen Design ausgestattet und zugleich verschiedene Bereiche nach Wertigkeit differenziert werden.

Gira Studio - 1 Schalterprogramm, 2 Installationsvarianten

Aufregende Kontraste entstehen, wenn eine statische Gebäudewand dynamischen Interieur-Trends folgt. Gira hat sich als Impulsgeber dieses Zusammenspiels von Funktion und Design angenommen und mit Gira Studio beim Thema Schalterprogramm neue Wege beschritten. Mit dem Ergebnis, dass mit dem runden Schalter die Wand selbst zum stylishen Highlight wird.

Über Gira:

Die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (www.gira.com) zählt zu den international führenden Komplettanbietern intelligenter Systemlösungen für die Gebäudesteuerung. Mit seinen Lösungen prägt das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1905 die Welt der Elektroinstallation und intelligenten Gebäudesteuerung. Der zukunftsträchtigen Entwicklung zur Digitalisierung von Gebäuden hat Gira mit vielfältigen Innovationen von Beginn an maßgebliche Impulse gegeben. Dabei stehen Gira Produkte und Lösungen für deutsche Ingenieurskunst, für Qualität „Made in Germany“, für Perfektion in Form und Funktion – vor allem aber dafür, dass sie den Menschen das Leben ein Stück einfacher, komfortabler und sicherer machen. Nicht umsonst finden Schalter, Steuerungs-, Kommunikations-, Multimedia und Sicherheitssysteme von Gira heute in rund 40 Ländern Anwendung.

