5. Bezirk: Präsentation „Muschelgang gegen den Sturm“

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Kultur-Team des Vereines „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) wartet am Montag, 16. September, wieder einmal mit einem literarischen Schmankerl auf: Um 19.30 Uhr beginnt in den Vereinsräumen in Margareten in der Anzengrubergasse 19 die Präsentation der Publikation „Muschelgang gegen den Sturm“. In dem schmucken Buch aus dem Verlag „Edition Libica“ wurden feine „Salongedichte“ von 6 Autorinnen und Autoren abgedruckt. Die Werke entstanden im Zeitraum von 2016 bis 2018 im „Lyriksalon“, geleitet von Silvia Waltl. An dem Abend lesen in der Anthologie vertretene Dichterinnen und Dichter eigene Texte. Spenden des Publikums sind erwünscht (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Auskunft: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher: Neil Y. Tresher). Infos per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Der mit Druckgrafiken versehene Band enthält „poetische Stimmen“ von Gabriele Buch, Susanne Grech, Rosa Leitner, Roswitha Schmit, Angelika Stumvoll und Burghard Unteregger. Die 144 Seiten starke Gedichte-Sammlung (Verleger: „Edition Libica - Kulturkreis“) ist im Fachhandel um 18,80 Euro zu beziehen (ISBN: 978-3-903137-20-2). Kontaktaufnahme mit der Verlagsleiterin, Simone Stefanie Klein, via E-Mail: simone.klein@libica.org.

Allgemeine Informationen:

Verlagshaus „Edition Libica – Kulturkreis“: www.libica.org/verlagsprofil/impressum/

Kultur-Verein „reading!!room“: www.e-zine.org

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

