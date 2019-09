AK feiert zehnjähriges Jubiläum der beliebten Konzertreihe "Tuesday the Bluesday"

Linz (OTS) - Im Jahr 2009 hat die Arbeiterkammer Oberösterreich eine ihrer erfolgreichsten Konzertreihen aus der Taufe gehoben: „Tuesday the Bluesday“, ein wahrer Besuchermagnet! Am 24. September wird das zehnjährige Jubiläum gebührend gefeiert – bei einem Bluesabend in der AK Linz mit den Publikumslieblingen des Blues, Meena Cryle & The Chris Fillmore Band, sowie der wohl bekanntesten Bluessängerin Großbritanniens, Connie Lush. Mit dabei auch Lokalmatador Reynhard Boegl. Zu sehen gibt es auch eine Fotoausstellung mit großartigen Momentaufnahmen aus zehn Jahren „Tuesday the Bluesday“ im Foyer der AK Linz.

Vor genau zehn Jahren wurde das AK Gebäude in der Linzer Volksgartenstraße nach dem großen Umbau wiedereröffnet. Eine der ersten Veranstaltungen im „neuen alten Haus“ war das Auftaktkonzert zur neu geschaffenen Reihe „Tuesday the Bluesday“. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: „Der Blues ist Ausdruck gesellschaftlicher Veränderung und steht für die Musik der Sklavenarbeiter des US-amerikanischen Südens. Mit unserer neuen Reihe wollten wir dieser Musikrichtung mit traditionellen und modernen Blues-Interpretationen eine neue Dimension geben. Das ist uns gelungen!“

Mit „Tuesday the Bluesday“ hat AK-Kultur gemeinsam mit dem Musiker und Kurator Peter Guschelbauer ein Format geschaffen, das in dieser Form in Linz einzigartig ist. Das Publikum weiß dieses Angebot zu schätzen – die Konzertabende an einem Dienstag im Monat im Kongresssaal der AK Linz sind meist ausverkauft. Alle wollen sie sehen und hören – die nationalen und internationalen Größen des Blues!

Diese Erfolgsgeschichte wird nun gefeiert. Am Dienstag, 24. September 2019, um 18:30 Uhr präsentiert die Fotokünstlerin Aleksandra Prünner ihre ganz besondere Ausstellung im Foyer der Arbeiterkammer Linz: wunderbare Aufnahmen aus Momenten unvergesslicher Bluesabende. Videomitschnitte der Konzerte von Musik- und Videoliebhaber Ernst Habringer ergänzen die Ausstellung. Sie ist ein beeindruckendes Dokument der letzten zehn Jahre „Tuesday the Bluesday“! Die Ausstellung ist bereits zu besichtigen und noch bis 8. Oktober 2019 geöffnet.

Musikalisch geht das Jubiläumsfest dann um 20 Uhr weiter. Auf der Bühne drei Größen des Blues:

Reynhard H. Boegl: Als Solomusiker hat er die Reduktion zu seinem Programm gemacht – am Instrument und in den Songs. Der rollende und unaufhaltsame Gitarrengroove und der Rhythmus der Stompbox bilden dabei die Grundlage für virtuose Mundharmonika-Soli und gefühlvolle und energetische Vocals. Bluesharp, 3-saitige elektrische Gitarre, Stompbox und Vocals – das sind die Zutaten des Lokalmatadors Reynhard Boegl für die Ausstellungseröffnung und unser Bluesfest.

Connie Lush: Irgendwo zwischen Tina Turner und Etta James beheimatet, hat sie alle Preise des Blues eingeheimst – wie fünf Mal „best female vocalist UK“, zwei Mal „European Blues Vocalist of the Year“, mehrmalige Gewinnerin des französischen Blues Award, fünf Mal in der Gallery of Greats und einige mehr. Zum Jubiläum präsentiert Conny Lush ihr neues Album, dieses Mal nur Stimme und Klavier. Neben dem großartigen Pianisten Marcel Illetschko werden noch zwei Überraschungsgäste erwartet.

Meena Cryle & The Chris Fillmore Band: Die aus dem Innviertel stammende Vollblutmusikerin und die in der internationalen Top-Liga etablierte Band bringen bereits zum dritten Mal eine raffnierte Mischung aus Blues, Soul, Rock, Gospel und Country-Elementen in die AK.

Das neue Album präsentiert einmal mehr die Einzigartigkeit dieser Band und den Grund für ihren nachhaltigen, internationalen Erfolg.

Tickets gibt es unter ticket @ akooe.at oder unter der Telefonnummer +43(0)50 6906-7000.



Bilder in druckfähiger Qualität finden Sie zum Download unter ooe.arbeiterkammer.at





