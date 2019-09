Pressekonferenz: Neue Branchenkampagne Österreichischer Zeitungen und Magazine

Verband Österreichischer Zeitungen präsentiert neue Kampagne

Wien (OTS) - Die Refinanzierung klassischer Medien steht aufgrund der Digitalisierung unter erheblichem Druck. Die Mediabudgets verschieben sich in Richtung internationaler Online-Plattformen. Daher spielt die Entscheidung der Leserinnen und Leser Geld für qualitative Inhalte und Journalismus auszugeben eine noch größere Rolle. Gerade in Österreich ist das Abonnement der bedeutendste Vertriebsweg für viele Printmedien. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und seine Mitglieder präsentieren daher eine gemeinsame Kampagne, die den besonderen Wert des Zeitungs- und Magazin-Abos in den Mittelpunkt stellt. Das Institut IFES hat in einer Studie die sozialwissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Abo erhoben. Darauf baut die Kampagne von DMB, Österreichs größter Kreativagentur, auf, die im Rahmen der Pressekonferenz präsentiert wird.

Gesprächspartner:

Mag. Gerald Grünberger

Geschäftsführer, Verband Österreichischer Zeitungen

Geschäftsführer, Verband Österreichischer Zeitungen Dr. Reinhard Raml

Geschäftsführer, IFES

Geschäftsführer, IFES Mariusz Jan Demner

Gründer, DMB

