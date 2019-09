Apothekenmonopol behindert ärztliche Versorgung

Präsident Wechselberger fordert Deregulierung zum Ausbau der ärztlichen Hausapotheken

Tirol (OTS) - „Die Medikamentenversorgung über ärztliche Hausapotheken scheitert derzeit oft an der rigiden Gesetzeslage, die den Bedürfnissen der Bevölkerung nach wohnortnaher Versorgung widerspricht“, erklärt der Ärztekammerpräsident für Tirol, Artur Wechselberger. Ohne Hausapotheken wird aber auch die Besetzung von Landarztpraxen zunehmend schwieriger. Deshalb unterstützt die Ärztekammer für Tirol die Forderung der Wettbewerbsbehörde, die Monopolstellung der Apotheken aufzuweichen und so Erleichterungen in der Medikamentenversorgung zuzulassen. „Die Politik ist gefordert, endlich legistische Maßnahmen zu setzen, um dem drohenden Landarztsterben ein Ende zu setzen“, unterstreicht Wechselberger seine Forderung nach einer patientenfreundlichen Medikamentenabgabe direkt in der Arztpraxis.

