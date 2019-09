TARGET GROUP präsentiert das erste Tirol-Stickeralbum – printed by Panini

Vertriebspartner sind Tiroler Tageszeitung und MPreis

Innsbruck (OTS) - Ab Sonntag, 15. September, wird in Tirol fleißig gesammelt, getauscht und gestickert: Auf 52 Seiten und in 212 Stickern zeigt sich unser Land in „Tirol sammelt Tirol“ in all seiner Vielfalt. Neben Prominenten aus Kultur und Medien, Legenden und aktuellen Stars der Sportszene, den schönsten Burgen und Gipfeln, jahrhundertealtem Brauchtum und Schätzen der Natur findet sich unter anderem auch Wissenswertes zu den Bewohnern des Alpenzoos, der Geschichte der Universität Innsbruck und den architektonischen Highlights Tirols.

Herausgegeben wird das Album (Auflage 110.000 Stück) von der Moser Holding-Tochter TARGET GROUP in Kooperation mit regionalen Partnern wie der Tirol Werbung, Swarovski Kristallwelten oder der Universität Innsbruck. Produziert wurde exklusiv von Panini, dem Spezialisten für Sammelalben rund um Großveranstaltungen und Themenwelten. Dank dieser Kooperation erscheint „Tirol sammelt Tirol“ in derselben hohen Qualität wie zum Beispiel das Album zur letzten Fußball-WM. Der Vertrieb erfolgt über die Tiroler Tageszeitung und die Tiroler Supermarktkette MPreis.

Regionalität und Sammelspaß, eine geniale Kombi

Mit „Tirol sammelt Tirol“ setzen die Verantwortlichen Michael Steinlechner (Geschäftsführer der TARGET-GROUP) und Andreas Eisendle (Bereichsleiter Magazine und Radio der Moser Holding) auf ihr Kernthema Regionalität: „Erstmals können die Tirolerinnen und Tiroler ihre Sticker-Sammelleidenschaft damit verbinden, mehr über unsere Heimat zu erfahren. Ein Angebot in dieser Form ist völlig neu und wird – wie wir hoffen – mit Begeisterung aufgenommen. „Unser Dank gilt dem Projektkoordinator Martin Klingseisen mit Contento Media und allen Tiroler Kooperationspartnern, die von Anfang an vom Projekt überzeugt waren.“

Vertrieb: Exklusiv durch Tiroler Tageszeitung, MPreis und in Trafiken

Abonnenten der Tiroler Tageszeitung bekommen das Panini-Album ab 15. September mit der Sonntagsausgabe nach Hause geschickt, für alle anderen gibt es „Tirol sammelt Tirol“ ab Montag, 16. September, exklusiv in allen M-Preis-Filialen und Trafiken um 2,50 Euro. Dort werden auch die begehrten Sticker-Packungen um 70 Cent bzw. bis zum 29. September im Paket 1+1 gratis angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

Moser Holding Aktiengesellschaft

Elisabeth Berger-Rudisch

Unternehmenskommunikation

050403 3561

elisabeth.berger-rudisch @ moserholding.com

www.moserholding.com