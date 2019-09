September: die ideale Zeit zum Renovieren?

Rund 12.700 Euro für 70 Quadratmeter-Wohnung Runderneuerung // Badezimmer-Renovierung derzeit am gefragtesten

Wien (OTS) - Der Sommer ist vorbei und auch wenn der Altweibersommer noch schöne und milde Tage bringt, so verlagert sich das Leben dennoch wieder stärker ins Haus und es beginnt die ideale Zeit zum Renovieren der eigenen vier Wände. Wer frisch an die Tat schreiten möchte, findet auf der Dienstleistungsplattform ProntoPro.at ein breites Spektrum an Profis – von der Badrenovierung über den Wanddurchbruch bis hin zum Ausmalen wird alles angeboten.

Und wie viel geben die Österreicher im Durchschnitt aus, um ihrem Zuhause einen neuen Look zu geben? Auf Basis der ProntoPro.at-Auswertungen belaufen sich die Renovierungskosten für eine 70 Quadratmeter-Wohnung auf durchschnittlich 12.700 Euro, wer die Garage noch mit dazu nimmt, sollte rund 13.700 Euro einplanen. Besonders gefragt war im September die Badrenovierungen – für die handwerklichen Tätigkeiten werden dabei im Schnitt 4.000 Euro ausgeben (inklusive Reparaturen/Installationen von Sanitäranlagen).

Vom Boden bis zum Fenster- und Türrahmen: die Kosten im Detail

Granit, Feinsteinzeug, helle Eiche, dunkle Eiche ... die Wahl des perfekten Bodens stellt viele „Renovierer“ vor die Qual der Wahl. Sind Material- und Farbwahl getroffen, gilt es noch zu entscheiden, wie verlegt werden soll. Die Kosten für die Verlegung beginnen bei 20 Euro pro Quadratmeter für Laminatböden. Wer frische Farbe ins Haus bringen will und selbst kein handwerkliches Geschick hat, kommt ohne Hilfe eines Malers nicht weit. Basierend auf den von ProntoPro.at ausgewerteten Daten betragen die Kosten für das Streichen von Wänden 1.100 Euro, wobei die Preise je nach Maltechnik variieren. Wer auch die Wand- und Deckenbeleuchtung erneuern will, muss für ein zertifiziertes Elektrosystem mit rund 3.500 Euro rechnen. Tiefer in die Tasche greifen muss auch, wer bei der Sanierung neue Fenster und Türen einsetzen will – die Kosten liegen bei durchschnittlich 350 Euro pro Fenster und 300 Euro für den Einbau einer Tür.

Wenn die Familie wächst: Räume neu verteilen

Küche zu klein geworden? Familienzuwachs? Dann empfiehlt es sich, das Raumkonzept etwas zu verändern. Im Durchschnitt liegen die Kosten für den Abbruch einer Wand bei etwa 25 Euro pro Quadratmeter (ohne Entsorgungskosten). Wenn man sich für das Einziehen neuer Wände entscheidet, liegen die Preise etwa bei 60 Euro pro Quadratmeter für die Lieferung und Montage von Rigipsplatten. Auch mit Schiebetüren lassen sich optisch ansprechende Effekte erzielen: Für die Anbringung einer Schiebetür muss man rund 600 Euro einkalkulieren. Besonders beliebt sind Schiebetüren, wenn das Schlafzimmer mit einem begehbaren Kleiderschrank aufgemöbelt wird. Bei dessen Einbau muss man durchschnittlich mit 900 Euro rechnen.

So viel kostet die Renovierung einer 70 Quadratmeter-Wohnung

Service Kosten in Euro

Badezimmer 4.000

Zertifiziertes Elektrosystem 3.500

4 Fenster 1.400

4 Türen 1.200

Verlegung Böden 1.500

Ausmalen 1.100

Basisarbeiten gesamt 12.700

Zusätzliche Arbeiten

Garage 1.000

Anbringen Schiebetür 600

Kleiderschrank 900

Wandabbruch pro qm 25

Rigipsplatten 60

Quelle: ProntoPro.at, September 2019

Über ProntoPro:

ProntoPro ist der Marktplatz, um Dienstleistungsprofis und ihre Kunden zusammenzubringen. In Italien haben bereits mehr als 700.000 Kunden den Marktführer ProntoPro genützt, um einen der rund 300.000 registrierten Dienstleister in den 500 Service-Kategorien zu suchen, die von Catering, Installationsarbeiten, Fitness-Coaches bis zu Mathe-Nachhilfe reichen. In Österreich ist ProntoPro seit August 2018 mit einem eigenen Marktplatz vertreten. Rund 2.500 Profis in allen österreichischen Bundesländern bieten Kunden bereits ihre Dienste an. ProntoPro wurde 2015 gegründet, hat seinen Sitz in Mailand und wird von privaten Investoren finanziert. Das Österreich-Büro hat seinen Sitz in Wien und ist auch das Headquarter für die Schweiz.

