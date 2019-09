Rudi Klausnitzer und Wolfgang Fellner moderieren Radio Austria-Morgenshow

Die beiden Radio- und Medien-Legenden Österreichs sind ab 26. Oktober täglich von 6 bis 9 Uhr auf Radio Austria zu hören

Wien (OTS) - Das neue Radio Austria, das ab 26. Oktober als vorerst zweites Privatradio bundesweit in allen Bundesländern Österreichs zu hören sein wird, startet mit einer Überraschung:

Rudi Klausnitzer und Wolfgang Fellner, zwei der bekanntesten Radio-und Medienmacher Österreichs, werden die Morgen-Show des neuen Senders präsentieren. „Unser Ziel ist es", sagen Klausnitzer und Fellner zu ihrer neuen Morgen-Show, „ein erwachsenes Radio für erwachsene Hörer zu machen – also eine Morgen-Show mit allen aktuellen News des neuen Tages, mit den wichtigsten Personen des Tages live on air, mit viel Hörer-Beteiligung und vor allem mit jeder Menge guter Stimmung und guter Laune."

Dementsprechend soll die neue Morgen-Show von Klausnitzer und Fellner nicht nur ein neues, spannendes News-Radio an jedem Morgen bieten, sondern auch ein Höchstmaß an Hörer-Beteiligung und wirklich guter Morgen-Stimmung.

Rudi Klausnitzer ist in Österreichs Radio-Szene als Erfinder des Ö3-Weckers, den er viele Jahre selbst präsentiert hat, legendär. Er war danach Ö3-Chef, rechte Hand von ORF-General Gerd Bacher, in Deutschland Geschäftsführer und Programmdirektor von Sat.1, Entwickler von Premiere (dem Vorgänger von Sky) und schließlich in Wien viele Jahre Intendant der Vereinigten Bühnen und Musical-Direktor.

Wolfgang Fellner gründete zeitgleich mit Klausnitzers Ö3-Gründung den Rennbahn-Express, moderierte von 1974 bis 1978 im Radio die Ö3-Musicbox, gründete anschließend News, TV-Media, Format, Woman und 14 weitere Magazine und startete 2006 die Tageszeitung ÖSTERREICH und das Online-Portal oe24. Zuletzt löste Fellner mit dem Erfolg seines neuen TV-Senders oe24.TV einen Boom der österreichischen News-TV-Sender aus und präsentiert täglich um 21 Uhr mit FELLNER! LIVE die derzeit erfolgreichste Talkshow im TV-Abendprogramm.

Rudi Klausnitzer zu seinem Comeback bei der Radio Austria-Show: „Für jemanden, der die erfolgreichste Morgensendung in Österreich, den Ö3-Wecker, erfunden, gestartet und viele Jahre moderiert hat, ist es eine Challenge, die man nicht ablehnen kann, wenn ein neuer, österreichweiter Radiosender gestartet wird und man die Chance hat, Jahrzehnte später eine neue Morgensendung mitzuprägen. Ich bin dem ORF und Ö3 ungeheuer dankbar, dass sie den Ö3-Wecker weiter so erfolgreich gehalten haben. Umso größer ist jetzt die Herausforderung, mit „Good Morning Austria" ein neues Morgenformat als einer der Moderatoren zu starten und dafür danke ich Wolfgang und Helmuth Fellner. Ich gehe mit riesiger Freude und Motivation an diese neue Aufgabe."

Wolfgang Fellner zu seinem Start im Morgen-Radio: „Radiomachen ist seit der Ö3-Musicbox meine heimliche Liebe und Rudi Klausnitzer ist seit 1968 mein großes Vorbild und ein besonders guter Freund. Die Chance, mit ihm und seiner legendären guten Laune eine erfolgreiche Morgenshow im Radio zu entwickeln, will ich mir deshalb auch nach vielen bereits erlebten Medien-Erfolgen nicht entgehen lassen. Ich will zu diesem Abenteuer, an dem wir beide viel Spaß haben, die journalistische Power des mehr als 200 Journalisten starken ÖSTERREICH-Newsrooms und möglichst viele Live-Interviews im Stil von FELLNER! LIVE beisteuern, die man künftig - natürlich in sehr komprimierter Radio-Form – somit auch im Radio schon am Morgen hören kann."

Radio Austria wird am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2019, österreichweit starten und über fast 60 Sender in allen Bundesländern ausgestrahlt werden.

Das neue Radio Austria will sich sowohl in seiner Zielgruppe (Erwachsene von 25 bis 55 Jahre), in seinem Sound-Design als auch in seinem Musik-Mix von bestehenden Radiosendern unterscheiden. So wird der Musik-Mix neben den aktuellen Chart-Titeln zu mehr als 50 Prozent aus den besten Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre bestehen. Dementsprechend lautet der Slogan für das neue Radio Austria: „Wir spielen den Sound deines Lebens!"

