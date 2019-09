39 % der europäischen Unternehmen geben zu, Opfer einer Cyberattacke gewesen zu sein, aber die Mehrheit der Hackerangriffe bleibt vor der Öffentlichkeit verborgen

London (ots/PRNewswire) - Fast zwei Fünftel der europäischen Unternehmen waren wissentlich in den letzten fünf Jahren Opfer einer Cyberattacke, wobei 64 % von ihnen zugeben, dass sie möglicherweise unwissentlich gehackt wurden - dies besagt ein neuer Bericht von RSM, dem führenden Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen des mittelständischen Marktes. Dies wird oftmals durch ein Gefühl der Apathie und Akzeptanz verstärkt, da 62 % der Befragten glauben, dass Hacker raffinierter als Sicherheitssoftware-Entwickler sind.

- Fast die Hälfte (46 %) der erfolgreichen Angriffe visiert wenig geschulte Mitarbeiter an

- 75 % aller Angriffe werden trotz DSGVO-Meldepflichten bei Verstößen nie öffentlich bekannt gemacht

- 62 % glauben, dass Hacker raffinierter als Sicherheitssoftware-Entwickler sind

Im Rahmen der Studie, die für RSM von The European Business Awards durchgeführt wurde, wurden 597 Geschäftsentscheidungsträger in 33 europäischen Ländern befragt und die Ergebnisse legen nahe, dass in vielen europäischen Unternehmen die Mitarbeiter die Schwachstelle sind. Fast die Hälfte (46 %) der erfolgreichen Angriffe richteten sich per E-Mails an Mitarbeiter und nutzten eine Methode, die man als Phishing bezeichnet, wobei 22 % der Unternehmen nach wie vor kein Cybersicherheitstraining für ihre Mitarbeiter anbieten.

Trotz der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die von Unternehmen verlangt, bestimmte Arten von Datenschutzverletzungen innerhalb der ersten 72 Stunden nach der Entdeckung zu melden, werden 75 % der Hackerangriffe niemals öffentlich bekannt gegeben. Nur 23 % der Unternehmen entscheiden sich zur Meldung eines Verstoßes an die Regulierungsbehörde.

Obwohl Rufschädigung ein wichtiges Anliegen für die Befragten ist, scheint echte Verwirrung der Grund für fehlende Transparenz zu sein, wobei ein Drittel (34 %) zugibt, die Umstände, unter denen sie einen Verstoß melden müssen, nicht zu verstehen.

Gregor Strobl, Co-Head von Risk Advisory Services, RSM Deutschland, sagte:

"Ohne Frage sind menschliche Fehler unausweichlich und stellen das größte Sicherheitsrisiko für Unternehmen dar. Was Cybersicherheit angeht, kommt sie die europäischen mittelständischen Geschäfte teuer zu stehen. Hacker sind geschickte Manipulatoren und sehr versiert darin, unserere Neugier zu missbrauchen, um sich durch geschickte Phishing-E-Mails Vorteile zu verschaffen. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter wissen, wie sie erkennen und darauf reagieren, wenn sie von Ransomware oder Phishing-Attacken anvisiert werden.

Die fünf digitalen Top-Investitionsbereiche für den europäischen Mittelstandsmarkt Cloud-Technologie 73 % Automation 58 % Internet der Dinge 32 % KI (Künstliche Intelligenz) 22 % Maschinelles Lernen 20 %

"Es ist beunruhigend, aber nicht überraschend, dass so wenige Cyberangriffe den Behörden oder den betroffenen Unternehmen mitgeteilt werden. Transparenz ist der Schlüssel zur Steigerung des Bewusstseins, um Verbrecher zu fassen und Schaden zu minimieren, aber die Regeln müssen klarer sein und konsequenter angewendet werden."



80 % der europäischen Unternehmen sagen, dass digitale Transformation eine strategische Priorität für ihr Wachstum ist. Insofern ist es beunruhigend, dass nur 34 % der Unternehmen über eine Cybersicherheitsstrategie verfügen, von der sie glauben, dass sie sie vor Cyberkriminalität schützen wird. 21 % haben überhaupt keine Strategie. Trotzdem lassen sich mittelständige Unternehmen von Cyber-Risiken nicht beirren; 86 % gaben an, dass die erhöhte Gefahr durch Cyberangriffe sie nicht von Investitionen in die digitale Transformation abhält, und 29 % der Unternehmen betrachten ihren Umsatz als ein Ergebnis der Investitionen in den digitalen Bereich mit der Cloud-Technologie, dem größten Schwerpunktbereich.



Über die Daten



Die Untersuchung wurde unter europäischen Unternehmen durchgeführt, die sich um die European Business Awards beworben haben. Zu den Befragten gehörten Unternehmen aus 33 Ländern. Die Daten stammen aus 597 Antworten, die zwischen dem 16.04.2019 und dem 03.06.2019 erhoben wurden.



Über RSM



RSM ist ein weltweit führendes Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf den mittelständischen Markt in 116 Ländern, mit 750 Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, MENA, Afrika und Asien-Pazifik und mit weltweit mehr als 41.000 Beschäftigten. Die gesamten Honorareinnahmen des Netzwerks belaufen sich auf 5,4 Milliarden US-Dollar.

Als integriertes Team teilen wir Fähigkeiten, Einblicke und Ressourcen sowie einen kundenorientierten Ansatz, der auf einem tiefen Verständnis der Unternehmen unserer Kunden basiert. Auf diese Weise befähigen wir sie, mit Zuversicht voranzukommen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

RSM ist ein Mitglied des Forum of Firms, welches das gemeinsame Ziel verfolgt, weltweit einheitliche und qualitativ hochwertige Standards für Finanz- und Prüfungspraktiken zu fördern.

RSM ist die Marke, die von unserem Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen genutzt wird, von denen jedes einzelne seine eigene Praxis betreibt. Die RSM International Limited stellt selbst keine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen zur Verfügung. Die Mitgliedsunternehmen verfolgen die gemeinsame Vision, sowohl auf ihren Inlandsmärkten als auch im Dienste des internationalen Bedarfs ihrer Kunden qualitativ hochwertige Beratungsdienste zu

erbringen.

Um mehr Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.rsm.global oder suchen Sie nach RSM auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Über die European Business Awards:



Die European Business Awards stellen einen der weltweit größten und angesehensten grenzen- und sektorenübergreifenden Wettbewerbe für Unternehmen dar. Die primäre Aufgabe des Wettbewerbs ist die Unterstützung und Entwicklung einer stärkeren, erfolgreicheren und innovativen Unternehmensgemeinschaft mit ethischen Grundsätzen in Europa, ausgehend von der Überzeugung, dass Unternehmen beim Umgang mit großen weltweiten Problemen eine Schlüsselrolle spielen.

Hierfür gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten:

Unterstützung und Förderung von Europas besten Unternehmen, um ihnen zu helfen, neue Kunden, Partner, Investoren und Talente zu gewinnen

Gemeinsames Lernen und Lösen von Problemen, um Unternehmen dabei zu helfen, die Hürden, die zwischen ihnen und ihrem Wachstum stehen, zu überwinden

Anregung von Debatten, bei denen die großen Fragen in Bezug auf Probleme in Europa gestellt werden, und wie wir diese angehen können. Die European Business Awards befinden sich jetzt in ihrem zwölften Jahr in Folge. Letztes Jahr wurden mehr als 111.000 Unternehmen aus 34 Ländern bewertet.



https://www.businessawardseurope.com/

Rückfragen & Kontakt:

Emerson Callum Finch

Hill+Knowlton

rsm @ hkstrategies.com

Tel.: +44 (0)20 7413 3510