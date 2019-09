ÖSTERREICH: Film über HC Strache kommt im November in die Kinos

Regisseur Gabriel Barylli dreht Dokumentation über Ex-FPÖ-Chef - "Ein Jahr mit HC Strache"

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Freitagsausgabe berichtet, arbeitet der Regisseur Gabriel Barylli zur Zeit an einem Film über Ex-Vizekanzler und FPÖ-Chef HC Strache. Die Dokumentation mit dem Titel "Ein Jahr mit Heinz-Chrstian Strache" soll laut Baryilli im November fertig sein und dann zuerst in die Kinos und danach ins TV kommen.

Als 2018 die Dreharbeiten begannen, war Strache Vizekanzler, Minister und Parteichef. Dann die Geburt von Straches Sohn Hendrik, das offen zelebrierte Liebesglück mit seiner Philippa. Schließlich der jähe Absturz nach der Ibiza-Affäre. Momente, die Straches Leben komplett umwarfen. Barylli war mit Mikro und Kamera immer dabei. Er begleitete die Straches zuletzt auch beim Familienurlaub auf Ibiza.

Barylli im Interview mit oe24.TV und ÖSTERREICH: "Es war hochinteressant, den Verlauf dieses menschlichen Schicksals zu verfolgen." Der Regisseur sieht Strache mittlerweile als Freund:

„Wenn man einen Menschen ein Jahr lang begleitet, dann entsteht logischerweise eine Nähe, ein Verständnis für die Beweggründe des anderen.“

Er, Barylli, verstehe zwar die Empörung über die Ibiza-Affäre. Aber: Strache sei inzwischen ein anderer: „In der Zauberflöte gibt es die Feuer- und die Wasserprobe. Da muss man durch. Nach solchen Prüfungen ist man ein gereifterer Mensch.“

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at