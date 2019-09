Holzinger/Jetzt zu Rauchverbot: Ist Arbeitnehmerschutz am Abend plötzlich weniger wert?

Wien (OTS) - Scharf kritisiert Daniela Holzinger, Gesundheitssprecherin von JETZT, alle Versuche, das Rauchverbot in der Gastronomie aufzuweichen. „Die ÖVP muss sich endlich aus der Umklammerung der Wirtschaftskammer lösen und bei dem bleiben, was wir mit Handschlag vereinbart haben. Das Rauchverbot gilt ohne Einschränkungen. Ist der Gesundheitsschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach 22 Uhr etwa weniger wichtig als vor 22 Uhr? Das ist doch völlig absurd“, kritisiert Holzinger Vorschläge aus der ÖVP, den Nichtraucherschutz in der Gastronomie aufzuweichen.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub JETZT

Eva Kellermann

Pressesprecherin

06648818 1042

eva.kellermann @ nr-klub.jetzt

www.nr-klub.jetzt