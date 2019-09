Hass- und Gewaltattacken im Wahlkampf: Vilimsky appelliert an Verantwortung der Parteien

Wien (OTS) - Angesichts der zahlreichen Hass- und Gewaltattacken im laufenden Wahlkampf ruft FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky zu einer allgemeinen Mäßigung auf. „Wir haben Brandanschläge auf FPÖ-Büros, massive Drohungen durch einen SPÖ-Funktionär im Netz und Hasskommentare in diversen Foren zu verzeichnen. Alle politischen Vertreter sollten sich einig sein, dass trotz einer Zuspitzung im Wahlkampf solche Vorgänge in einer Demokratie nichts verloren haben. Jegliche Form von Gewalt beziehungsweise zum Aufruf zu Gewalt, ist entschieden abzulehnen. Es ist zu hoffen, dass trotz der Hitze des Wahlkampfes schon bald wieder Vernunft einkehrt“, so Vilimsky.

