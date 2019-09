Hehnke GmbH & Co. KG

Ein Unternehmen aus dem Thüringer Wald stellt sich vor

Steinbach-Hallenberg (ots) - Seit 1995 erfüllt das in zweiter Generation geführte Familien-Unternehmen Hehnke die individuellen Anforderungen namhafter Kunden aus dem In- und Ausland. Die Kernkompetenz stellt hierbei die Herstellung komplexer Bauteile und Baugruppen aus Kunststoff mittels Spritzgießen dar. Die dafür benötigten Spritzgießwerkzeuge werden im eigenen Werkzeugbau hergestellt. Hierbei setzt man auf Qualität und Kundennähe und bietet das Gesamtprodukt aus einer Hand. Grundlage für den langjährigen Erfolg und die effiziente Zusammenarbeit mit den Kunden ist eine intensive Betreuung bereits während der Produktentwicklung als Basis für funktionelle, wirtschaftliche und innovative Kunststoffprodukte! Mit dem fundierten Knowhow und der langjährigen Erfahrung aller Mitarbeiter kann der gesamte Realisierungsvorgang, von der Konzeption über das Projektmanagement und den Werkzeugbau bis hin zur Serienproduktion realisiert werden. Dieses umfassende Leistungsspektrum bedeutet für Kunden von hehnke: innovative Ideen bereits in der Planungsphase, flexible und kompetente Systemlösungen in der Produktion und hochwertige Präzisionsteile mit zertifizierter Qualität als Ergebnis.

HIGHLIGHTS AM 29. OKTOBER 2019

Hehnke - TECHNOlino DAY, am Vormittag zur INDUSTRIE INTOUCH Thüringer

Wald - Kindergärten im Haselgrund erleben Technik bei Hehnke!



Eröffnung der Hehnke - Lehrwerkstatt, am Abend der INDUSTRIE INTOUCH.

Besucher erleben die neu gebaute, klimatisierte Lehrwerkstatt und

können sich zu den sieben Ausbildungsberufen und Studienmöglichkeiten informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Hehnke GmbH & Co. KG

Am Schertzer 9

D-98587 Steinbach-Hallenberg



Fon +49 (0) 36847 439-0

Fax +49 (0) 36847 439-30

eMail: info @ hehnke.de