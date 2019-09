AK-Berufsinfomesse Zukunft | Arbeit | Leben

Bildungs- und Berufsinfos für SchülerInnen und Eltern in der Thermenhalle Bad Vöslau

St. Pölten (OTS) - Lehre oder höhere Schule? Welche Berufe gibt es überhaupt und was passt zu mir? Das sind Fragen, die sich viele 13- bis 15-jährige Jugendliche und ihre Eltern stellen. Antworten darauf bekommen sie von über 70 Ausstellern am 28. September von 9 bis 14 Uhr beim öffentlichen Infotag der großen AK-Berufsinfomesse Zukunft | Arbeit | Leben in der Thermenhalle Bad Vöslau. Neben Schulen und Unternehmen aus der Region informieren auch Fachgewerkschaften über Lehrberufe sowie weiterführende Schul- und Berufsausbildungen.

Neues Angebot: Die Digitalisierungswelt, bei der Jugendliche sich über das Thema Arbeit 4.0 informieren können.

Vor dem öffentlichen Infotag finden vom 25. bis 27. September Messetage für angemeldete Schulklassen statt.

AK-Berufsinfomesse Zukunft l Arbeit l Leben – öffentlicher Infotag für Eltern und SchülerInnen

Datum: 28.09.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: Thermenhalle Bad Vöslau

Geymüllerstraße 6, 2540 Bad Vöslau, Österreich

Url: http://akyoung.at/news-details/ak-berufsinfomesse-zukunft-l-arbeit-l-leben.html

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jugoslav Krminac, MAS

AK Niederösterreich

Kommunikation und Mitgliederservice

Tel.: 05 7171 21913

presse @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

FB http://facebook.com/ak.niederoesterreich