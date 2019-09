Lotto: Dreifachjackpot – am Sonntag warten 3,6 Millionen Euro

Wien (OTS) - Dreifachjackpot Nr. 8/2019 wartet am Sonntag darauf, geknackt zu werden. Am vergangenen Mittwoch hat es also erneut – zum dritten Mal in Folge – keinen Sechser gegeben, und so dürfen sich Lotto Freunde auf einen mit rund 3,6 Millionen sehr gut gefüllten Gewinntopf freuen.

Von den bisherigen sieben Dreifachjackpots des Jahres endeten drei mit einem Solo-Sechser, zweimal gab es zwei Sechser, und zwei wurden zum Vierfachjackpot.

Gleich sieben Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 18.000 Euro. Zwei Oberösterreicher, ein Wiener und ein Steirer schafften dies per Quicktipp, also mit Hilfe des Computers, ein Kärntner und ein Tiroler kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an, und ein Salzburger erhöhte mit dem System 3/06 dank zusätzlicher Gewinne seinen Gesamtgewinn auf mehr als 22.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, und die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zum dritten Mal in Folge einen Sologewinn. Diesmal war es ein Wiener, der auf seinem Lotto Normalschein die richtige Joker Zahl hatte. Das Kreuzchen beim „Ja“ zum Joker bringt ihm damit rund 230.400 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. September 2019

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.486.258,72 – 3,6 Mio. warten 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 18.132,80 145 Fünfer zu je EUR 954,90 306 Vierer+ZZ zu je EUR 135,70 6.193 Vierer zu je EUR 37,20 7.279 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 93.181 Dreier zu je EUR 4,40 216.609 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 05 07 13 15 23 30 Zusatzzahl: 31

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. September 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 43 Fünfer zu je EUR 7.729,00 2.746 Vierer zu je EUR 20,50 44.190 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 04 08 18 23 38 40

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. September 2019

1 mal EUR 230.396,60 10 mal EUR 8.800,00 110 mal EUR 880,00 1.152 mal EUR 88,00 11.149 mal EUR 8,00 111.623 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 3 5 5 4 4

