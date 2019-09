Einer der Ersten im Hotel

Zugspitz Resort eröffnet am 7. Dezember 2019 mit zahlreichen neuen Resort-Leistungen und sucht Hoteltester

Ehrwald, Tirol (OTS) - Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist es soweit: Das Zugspitz Resort im Tiroler Ferienort Ehrwald am Fuße des höchsten Bergs Deutschlands öffnet am 7. Dezember nach einer zehnmonatigen Um- und Neubauphase wieder seine Türen. Neben 47 neuen Zimmern und Suiten und 36 bestehenden Wohneinheiten bietet das Vier-Sterne-Urlaubsresort unter anderem ein Kinder-Spieleland, das sich über zwei Etagen erstreckt, neue Restaurant- und Lounge-Bereiche sowie ein abwechslungsreiches Programm in DIDIs Kinderclub. All diese Neuheiten, in Kombination mit den bestehenden Bereichen wie der im Winter 2018 eröffneten Kinder-Badelandschaft, dürfen in der Testwoche von 7. bis 14. Dezember gründlich unter die Lupe genommen werden: Noch bis Mitte November ist das Resort auf der Suche nach Hoteltestern. Interessierte haben auf der Facebook-Seite des Zugspitz Resorts die Chance auf den Gewinn – der Aufenthalt beinhaltet zwei Übernachtungen.

Die Ersten sein und das neue Zugspitz Resort auf Herz und Nieren prüfen: Diese Chance bietet sich Familien, Paaren und Freundesgruppen in der Eröffnungswoche von 7. bis 14. Dezember. Auf seiner Facebook-Seite lädt das Zugspitz Resort zur Teilnahme am Gewinnspiel für einen dreitägigen Aufenthalt, bei dem die Gäste die neuen und bestehenden Resort-Bereiche gründlich für ihre Bedürfnisse testen sollen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist einfach: Interessierte müssen lediglich die Facebook-Seite des Zugspitz Resorts sowie den Beitrag zu den Hoteltestern liken und die Person markieren, mit der sie gemeinsam das Zugspitz Resort testen möchten. Im Anschluss sind Gäste dazu aufgefordert, ihr Feedback zum Aufenthalt an das Resort weiterzugeben. Dieses soll genutzt werden, um das Angebot weiter zu verbessern und Wünsche sowie Anregungen in die Entwicklung des Resorts miteinfließen zu lassen. Noch bis zum 13. November gibt es die Chance auf einen kostenlosen Aufenthalt im neuen Familien- und Erlebnisresort.

In nur zehn Monaten Bauzeit entsteht das neue Zugspitz Resort neben der Talstation der Tiroler Zugspitzbahn, im Tiroler Ferienort Ehrwald. Schon aufgrund seiner Lage stellt das Resort ein Eldorado für Winter- und Sommersportler dar: Mit der direkten Anbindung an die Tiroler Zugspitzbahn und der Nähe zur Ehrwalder Almbahn erschließt sich eine Vielzahl an Möglichkeiten für Wander- und Skiausflüge. Ergänzend dazu hat das Zugspitz Resort für seine Gäste ein neues Aktiv-Programm inklusive geführter Wanderungen und Bike-Touren im Sommer und Schnee- und Winterwanderungen im Winter zusammengestellt. Weitere Neuheiten sind die 47 neuen Zimmer und Suiten im alpenländisch-modernen Stil, ein wechselndes Familien-Wochenprogramm, ein eigener kleiner Wellness-Bereich für Familien mit Familien-Sauna, Familien-Dampfbad und Ruheraum, sowie ein neues kulinarisches Konzept. Die jüngsten Gäste dürfen sich auf eine neue Indoor-Erlebniswelt auf 700 Quadratmetern inklusive Softplayanlage, Kart-Bahn, Boulder-Wand, Kino- und Theaterraum freuen und Outdoor-Liebhaber finden auf dem Resort-Gelände einen Abenteuer-Spielplatz, ein Trampolin und eine Tretcarbahn vor. Der betreute Kindergarten von DIDIs Kinderclub heißt Kinder ab drei Jahren herzlich willkommen. Auch die Gäste des angegliederten ganzjährig geöffneten Campingplatzes mit 150 Plätzen und 15 Zeltplätzen genießen alle Annehmlichkeiten des Urlaubsresorts.

Weitere Informationen zu den Angeboten und Reservierungen auf www.zugspitz-resort.at.

