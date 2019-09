Bis zu einer Million sahen „Wahl 19 – Die Duelle“, Teil 2

Abschluss der Zweier-Konfrontationen am 18. September

Wien (OTS) - Abermals großes Interesse am großen Info-Abend „Wahl 19 – Die Duelle“, der gestern, am 11. September 2019, in die zweite Runde ging: Bis zu 997.000 ließen sich die fünf Konfrontationen live in ORF 2 nicht entgehen, im Schnitt waren es 800.000 bei 29 Prozent Marktanteil (25 bzw. 22 Prozent in den jungen Zielgruppen). Die Analyse der Gespräche in der nachfolgenden „ZIB 2“ mit Peter Filzmaier sahen bis zu 751.000.

Die erste Ausgabe von „Wahl 19 – Die Duelle“ hatte am 4. September bis zu 792.000 Politik-Interessierte erreicht, im Durchschnitt waren vorige Woche 709.000 bei 27 Prozent Marktanteil via ORF 2 bis 23.00 Uhr live dabei.

Weiter geht es mit „Wahl 19 – Die Duelle“ und den letzten fünf Konfrontationen am 18. September um 20.15 Uhr in ORF 2. Am 26. September folgt mit der „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten“ der Höhepunkt und Abschluss der Vorwahlberichterstattung.

