BE THE CHANGE® - Schweizer Pionierarbeit erobert die Welt

Am 12. September 2019 betritt die SWISS HEALTH & NUTRITION AG mit BE THE CHANGE®, der neuen Marke für nachhaltige Lebensmittel, den Weltmarkt. Der Startschuss fällt am 10-Jahre-Jubiläum des ZFASS an der ETH Zürich, wo die SWISS HEALTH & NUTRITION AG das Sub-Patronat innehält.

Das Schweizer Unternehmen hinter der Marke BE THE CHANGE® wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Wald, AR und der Stadt St. Gallen. Es leistet Pionierarbeit für gesunde Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich. Die Nahrungsmittel sind zu 100% Swiss made nach der Swissness-Verordnung und weisen differenzierte Rezepturen und hochwertige Zutaten aus. Sie sind frei von künstlichen Konservierungs- und Zusatzstoffen und sind so biologisch und naturbelassen wie möglich hergestellt.

Neben der Herstellung von Nahrungsmitteln forscht und innoviert das Unternehmen mit Partnern aus Innovations-Netzwerken an neuen nachhaltigen Nahrungsquellen. Ziel ist unter anderem, gesunde und nachhaltige Proteinquellen zu generieren.

BE THE CHANGE® entwickelt aber auch kompostierbare, lebensmittelechte Verpackungen. Mit dem weltweit einzigartigen Nachhaltigkeitskonzept eröffnet das Start-up ein neues Segment in der Lebensmittelbranche, wobei es Swissness, Premium-Qualität, Zweck und Nachhaltigkeit verbindet.

«Meine Vision ist das Bewusstsein für gesunde und nachthaltige Ernährung bei den Menschen zu stärken und in unserer Branche ein Zeichen zu setzen, dass Qualität und Nachhaltigkeit erfolgreich Hand in Hand gehen können», sagt Sven Altorfer, Gründer und Entwickler von BE THE CHANGE®.

Der erste öffentliche Auftritt hat die neue Marke BE THE CHANGE® vom 27.-29. September 2019 als offizieller Nahrungspartner der Swiss Trail Tour in der Lenk, BE. Besuchen Sie uns!

