Energie Steiermark: Neues E-Mobility-Paket für Strom-Fahrer

Autohaus Vogl und E Steiermark starten Kooperation für E-Auto-Einsteiger. Ladestation für zu Hause, Karte für 4000 Strom-Tankstellen und Leihwagen für Langstrecken aus einer Hand

Graz (OTS) - Die Energie Steiermark hat gemeinsam mit dem Autohaus VOGL+CO jetzt ein „Rundum Sorglos Paket“ für Käufer von E-Autos geschnürt: Bei Kauf oder Leasing eines Strom-Fahrzeugs bekommt man ab sofort zum monatlichen Fixpreis eine Wallbox für die Garage und eine Ladekarte für 4.000 öffentliche E-Tankstellen in ganz Österreich mit dazu. Zusätzlich steht für Langstrecken ein Leihwagen mit klassischem Antrieb zur Verfügung.

„Unsere Modelle Renault Zoe und Nissan LEAF haben eine Reichweite von über 300 Kilometer, das reicht in der Regel für den Alltagsbetrieb. Für längere Strecken haben unsere E-Mobilitäts-Kunden die Möglichkeit ohne weitere Kosten bis zu vierzehn Tage pro Jahr ein anderes Auto aus unserem Fuhrpark zu beziehen“, so Gerald Auer und Oliver Wieser, Geschäftsführer von VOGL+CO. Sie feiern 2019 das 100-jährige Bestehen des steirischen Traditionsbetriebs. Das Komplett-Paket VOGL MOBILITY ist ab sofort in Graz erhältlich, weitere Standorte folgen.

„Wir haben 3,2 Millionen Euro in das grüne Ladenetz investiert und bis heute bereits über 800 Ladepunkte in allen Regionen. Jetzt bauen wir diese E-Mobility Infrastruktur im Großraum Graz weiter aus“, erklären Christian Purrer und Martin Graf, Vorstände der Energie Steiermark die neue Partnerschaft. Status: „Niemand ist derzeit weiter als 15 Kilometer von der nächsten E-Ladestation entfernt. Jetzt wollen wir das Strom tanken zu Hause einfacher machen und auch das Service rund um die Mobilitäts-Karte deutlich ausweiten“.

