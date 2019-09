BV Prokop lädt zum 40. Kirtag nach Ottakring

Ottakringer Kirtag vom 13. bis 15. Sept. im „Alten Ort“

Wien (OTS/SPW-K) - Von Freitag, den 13. September bis Sonntag, den 15. September 2019 jährt dich der Ottakringer Kirtag zum 40. Mal. Bei über 30 Ständen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Anlässlich des Jubiläums dieser beliebten Ottakringer Tradition werden einige neue Attraktionen angeboten, wie zum Beispiel die Ottakringer Weinstraße und der Theaterwagen. Auch kennzeichnet den Kirtag heuer ein völlig neues Gastro-Konzept, das durch die Nigls Gastwirtschaft organisiert (in enger Zusammenarbeit mit Ottakringer Traditionsunternehmen wie Ottakringer, Stauds und Giessinger) wird. Besonderer Fokus wird heuer auch auf die Zusammenarbeit mit zahlreichen lokalen Vereinen wie dem WAT Ottakring, den Pfadfindern, Jugendzentrum und dem Samariterbund gelegt, über deren Arbeit man sich auf einem unserer über 30 verschiedenen Stände ebenfalls schlau machen kann.

Für unsere jüngsten Gäste bieten wir zahlreiche Mitmach-Stationen und Spiele. Am Samstag gibt es tagsüber eine Rätselrallye und am Sonntag von 13-14 Uhr freuen wir uns auf einen Besuch vom Kasperl.

Begleitet wird unser Kirtag drei Tage lang von abwechslungsreicher live Musik. Am Freitagabend kommen unsere Gäste in den Genuss, den einzigen autorisierten Falco-Interpreten mit seiner Show „Falco Forever!“ zu erleben. Am Samstag ist mit Blues und Boogie von „The Mojo Blues Band“ bis hin zu Raggae von „Sam Brisbe & Black Soul“ für jeden Geschmack etwas dabei. Traditionell startet der Sonntag um 11 Uhr mit den „16er Buam“ und findet mit „The Juke Joint Royals“, „Johnny & The Boogie Brothers“ und „The Original Swing Time Big Band“ seinen krönenden Abschluss.

Der Kirtag wird von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ) feierlich eröffnet. „Alle Wienerinnen und Wiener sind herzlich eingeladen, mit uns in Ottakring das 40. Jubiläum unseres Kirtags zu feiern. Ich freue mich auf drei schöne und unterhaltsame Tage im Alten Ort.“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop.

Die Eröffnung findet am Freitag, 13.9. um 15 Uhr statt. Gefeiert wird Freitag und Samstag bis 22.00 Uhr und Sonntag bis 21.00 Uhr.

