ALEA Performance Group - Opening Lounge

Event für Freunde, Netzwerkpartner und Kunden anläßlich der Gründung der ALEA Performance Group GmbH

Wien (OTS) - Gestern Abend, den 11. September 2019, startete die ALEA Performance Group GmbH mit der ALEA Opening-Lounge im Forum RUBICON in Wien 1. Bezirk. Damit feierten die Partner gemeinsam mit etwa 100 ihrer Freunde und Geschäftspartner das aus der Taufe gehobene neue Beratungsunternehmen.

Das von Oliver Breiteneder und Bernd Kadic neu gegründete Unternehmen, welchem auch Peter Takacs und Ulrike Wagendorfer angehören, liefert Managementberatung und -services aus einer Hand. Ergänzt wird das Team im Bereich Marketing Management durch Andrea Friedl und Benjamin Leitner im Bereich International Affairs. „Unter dem Dach „Enabling Ideas“ entwickelt das Team Geschäftsmodelle, Marketing, Strategien für Markteintritte, technische Feasibility Studies und Financial Engineering“, führt Bernd Kadic aus. Oliver Breiteneder ergänzt: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen vor allem das integrierte Wissen aus Marketingstrategie, Finanzen und rechtlichen Fragestellungen schätzen und brauchen.“

Unter dem Titel „Enabling Ideas - Every Creation is a Venture / Jede Schöpfung ist ein Wagnis: Wie disruptive Zukunftstechnologien die Welt verändern" hielt Norbert Frischauf, Senior Advisor von ALEA, Mitarbeiter bei ESA, CERN und der Europäische Kommission, einen Vortrag, in welchem er Physik, Chemie und Biologie - die drei klassischen Naturwissenschaften – als die Grundlage des gegenwärten Forstschrittsparadigmas darstellte. Es werden Themen wie Nanotechnologie, Fusion oder künstliche Intelligenz sein, welche die Welt in eine neue Ära führen, mit weitreichenden Folgen für die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Gesellschaft. Frischaufs Vortrag beleuchtete die verschiedenen disruptiven Zukunftstechnologien, die damit einhergehenden Möglichkeiten, die Herausforderungen und die Zusammenhänge, welche jene Grundlagen schaffen, die das Potential haben, die Welt zu verändern.

Als interdisziplinäres Beratungshaus für Geschäftsmodellentwicklung, Marktstrategien und Financial Engineering steht die ALEA Performance Group für integrierte Lösungen und Hands-on-Projektumsetzung. Mehr Informationen sind unter www.alea-pg.com zu finden.

Die nächste ALEA Lounge wird unter dem Titel „Season’s Greetings“ am 27. November 2019 in der bereits bekannten Location stattfinden.

www.alea-pg.com

