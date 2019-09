Guido Maria Kretschmer lebt in Hamburg auf der Baustelle (FOTO)

Hamburg (ots) - Kürzlich ist er von Berlin nach Hamburg gezogen, doch von Wohnen kann noch keine Rede sein. In der aktuellen GALA (Heft 38/2019, ab heute im Handel) sagt Guido Maria Kretschmer, 54, über seine neue Villa in Hamburg-Blankenese: "Da wird noch mächtig gehämmert! Im Moment lebe ich auf einer Baustelle. Aber mein Arbeitszimmer ist schon fertig eingerichtet, auch mein Schreibtisch steht schon."

Sein Eindruck nach den ersten Wochen in der Elb-Metropole: "In Hamburg ist die erste Frage immer ,Wo leben Sie?' statt ,Wie geht es Ihnen?'. Wenn man dann sagt, dass man in Blankenese wohnt, ist die zweite Frage: ,Wo da genau?' Das ist schon lustig", so der Designer.

