Future Village Accelerator veranstaltet ersten Demo Day

Wien (OTS) -



Das einzigartige Acceleratorprogramm für Start-ups im Bereich

Gemeinde-Digitalisierung geht ins Finale.



Im Juli durchliefen insgesamt 4 Start-ups aus dem Bereich

Gemeinde-Digitalisierung die von MANZ, dem Gemeindebund und

Future-Law aufgezogene "Future Village Summer School" - ein

Acceleratorenprogramm, das sich mit innovativen Lösungen für die

"Kommunen der Zukunft" beschäftigt. Schwerpunkte der Summer School

waren neben rechtlichen Rahmenbedingungen oder Rechnungswesen

weiters Budget und Businessplan bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit,

Marketing und Design.



Als Abschluss und Programmhöhepunkt findet am 2. Oktober 2019 im

Marmorsaal des BMWD ein "Demo Day" statt. Dort werden zunächst in

Form eines Pitches die Ideen präsentiert, bis schließlich der Sieger

gekürt wird. Mit dabei sind u.a. die Geschäftsführung von MANZ und

des Gemeindebunds sowie BürgermeisterInnen aus etlichen Gemeinden

Österreichs.



Medien und interessiertes Publikum sind herzlich willkommen.

Anmeldung an netzwerk @ manz.at



Datum: 2.10.2019, 18:00 - 20:00 Uhr



Ort:

Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung

Stubenring 1, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz

Seinfeld Professionals Infrastruktur GmbH & Co KG

Tel + 43 (0) 1 715 11 15 oder M + 43 (0) 6649747272

s.martinetz @ future-law.at

https://manzchallenge.future-law.at/