UMS Media: Niederländische Erfindung - Ein frisch gekochtes Ei oder Rührei in einer Minute

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Nach mehr als 10 Jahren Forschung hat das niederländische Unternehmen Eggciting Products erfolgreich zwei Geräte entwickelt, die in einer Minute ein gekochtes Ei oder Rührei produzieren können. Neben der Zeit- und Energieeinsparung leisten die Geräte einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.

Stellen Sie sich das durchschnittliche Frühstücksbuffet in einem Hotel vor: Das gekochte Ei wird nie ganz nach Ihren Wünschen zubereitet und das Rührei wird unter den Wärmelampen trocken und sieht nicht so aus bzw. schmeckt nicht so wie frische Eier. Nachdem die letzten Gäste weg sind, werden die übrig gebliebenen Eier weggeworfen. "Das muss sich ändern", dachte Marcel Bivert, der niederländische CEO von Eggciting. Er brachte ein Team aus Ingenieuren, Vertretern der Hotelbranche und eines Lebensmittelherstellers zusammen. Das Ergebnis: zwei patentierte Geräte, die gleichermaßen einfach und genial sind: The Eggcheff.

Ein Knopfdruck genügt

Verbraucher können die Eggcheff-Geräte einfach und sicher selbst bedienen. Mit nur einem Knopfdruck kann man beim Eggcheff Cooker zwischen einem weichen, mittleren oder hart gekochten Ei auswählen. Der Eggcheff Cooker verkürzt die Garzeit eines Eies von zwölf Minuten auf eine - eine bisher unerreichte Zeit.

Der Eggcheff Scramled kocht und mischt die Eier automatisch und fügt der Tasse oder dem Becher sogar einen Göffel hinzu, den man mitnehmen kann. Frische Zutaten wie Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Käse können hinzugefügt und nach Ihren Wünschen gekocht werden. "Das alles in einer Minute. In der gleichen Zeit, in der Sie auf Ihren Kaffee warten", erklärt Bivert. Der Scrambled Eggcheff macht nicht nur personalisierte Rühreier mit frischen Zutaten, sondern kann auch andere Frühstückskost wie Haferflocken, Eiweiß und andere gesunde Optionen zubereiten.

Die von Eggciting Products entwickelten Geräte verwenden eine neue patentierte Hybrid-Heiztechnik, was die energieeffizienteste Art ist, Eier zu kochen. Beide Geräte bieten die Möglichkeit, ein sehr schnelles, frisches, personalisiertes Frühstück ohne Abfall zu servieren, anstatt ein industriell verarbeitetes Produkt in Einwegverpackungen.

Wie zu Hause

"Von Anfang an haben wir uns auf Hotels, Cafés und mobile Einzelhändler konzentriert, damit die Leute leckere, personalisierte und gesunde Eier wie bei sich zu Hause genießen können", sagt Bivert von Eggciting Products. Die Eggcheff-Geräte werden im Oktober 2019 vorgestellt.

Hinweise an Redakteure:

Fotos und Videos können Sie hier herunterladen: www.theeggcheff.com/press.

Rückfragen & Kontakt:

Wenn Sie weitere Informationen über The Eggcheff wünschen

wenden Sie sich bitte an Marcel Bivert unter +31-6-17-76-04-24 oder

marcel.bivert @ eggcitingproducts.com.