Huawei FusionSolar versorgt das weltgrößte Klinikum in Jordanien mit Strom

Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) - Huawei, ein weltweit führender Anbieter von ICT- und Netzenergie-Lösungen, hat sich mit dem jordanischen Solarhersteller und -entwickler Philadelphia Solar zusammengetan, um den weltweit größten Photovoltaik (PV)-Park, der je für eine einzige Gesundheitseinrichtung - das Abdali Medical Center in Amman - gebaut wurde, zu realisieren.

Das 8,2-MW-Solarkraftwerk arbeitet vollständig mit der Huawei FusionSolar Smart PV Solution, einschließlich des intelligenten PV-Stringwechselrichters SUN2000-42KTL und SmartLogger, sowie mit den polykristallinen Philadelphia Solar-Modulen mit einer Leistung von 325 Wp auf einer Fläche von 86.000 Quadratmetern.

Huaweis meistverkaufter intelligenter Stringwechselrichter SUN2000-42KTL fungiert dabei als Gehirn dieser PV-Anlage, die einen maximalen Wirkungsgrad von 98,8 % und einen europäischen Wirkungsgrad von 98,6 % aufweist und somit hohe Erträge ermöglicht. Durch die Reduzierung der Abhängigkeit von Komponenten wie DC-Combinerboxen und Stromverteilerschränken trägt die Stringlösung dazu bei, die Installationszeit zu verkürzen und den gesamten Prozess einfacher und effizienter zu gestalten. Getreu dem Konstruktionskonzept "weniger ist mehr" setzt sich Huawei dafür ein, den Kunden einfachere Lösungen anzubieten. Huawei Stringwechselrichter erreichen die Schutzart IP65 und verfügen über eine natürliche Kühlung. Außerdem kommen sie ohne empfindliche Bauteile wie Sicherungen aus, sodass die vom TÜV zertifizierte Verfügbarkeit 99,996 % beträgt.

Die von dieser Anlage erzeugte Elektrizität deckt den Eigenverbrauch des Klinikums und ermöglicht es ihm so, seine hochwertige, patientenorientierte und zuverlässige Gesundheitsversorgung aus einer sicheren, sauberen Energiequelle zu erbringen und Forschung, Bildung und eine Kultur der Exzellenz in der MENA-Region zu fördern. Philadelphia Solar und Huawei widmen sich der Anwendung der fortschrittlichen Technologien der Solarindustrie, um das Anliegen von weltweiter Nachhaltigkeit zu fördern.

Informationen zu Philadelphia Solar:

Philadelphia Solar wurde 2007 als erstes und bis heute einziges Herstellerunternehmen von Photovoltaik (PV)-Modulen mit Sitz in der MENA-Region gegründet. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind neben der Herstellung von PV-Modulen die Entwicklung, Planung, Errichtung und der Betrieb von kommerziellen und industriellen Photovoltaikanlagen im Versorgungsbereich.

Als EPC-Kontraktor, der sich auf die Planung und Ausführung von Solarkraftwerken spezialisiert hat, legt Philadelphia Solar besonderen Wert auf die "termin- und budgetgerechte" Errichtung und Lieferung seiner Projekte, die auf höchste Leistung optimiert sind.

Informationen zu Huawei:

Huawei ist ein führender globaler Anbieter von ICT- und Netzenergie-Lösungen und bietet aktuell Netzenergieprodukte und -lösungen in über 170 Ländern an, die von mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Dabei integriert Huawei digitale Informationstechnologien wie KI, IoT, Big Data und Cloud Computing auf innovative Weise mit der PV-Technologie, um branchenführende intelligente PV-Lösungen für den Versorgungsbereich, kommerzielle und private Anwendungen zu ermöglichen. Basierend auf Berichten des globalen Beratungsunternehmens IHS Markit wurde Huawei von 2015 bis 2018 vier Jahre lang in Folge weltweit zur Nummer eins in der Wechselrichterlieferung gewählt. Weitere Informationen finden Sie unter: solar.huawei.com.

