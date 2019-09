„Hallo im Tourismus“: Lehrlingsoffensive für Hotellerie und Gastronomie

Ende 2018 waren über 1.500 Lehrstellen im Tourismus unbesetzt. In

mehr als 60 Prozent der Betriebe führt dies mittlerweile zu

Umsatzeinbußen. Hauptgrund für den Nachwuchsmangel ist das schlechte

Image der Branche bei den Jugendlichen, ihren Eltern und teilweise

auch in den Pflichtschulen. Mit der Kampagne „Hallo im Tourismus“

will die Einkaufsgenossenschaft HOGAST die Arbeit in Hotellerie und

Gastronomie ins rechte Licht rücken. Die Initiative startet im

September 2019 und wird in Zusammenarbeit mit dem auf Bildung und

Lehre spezialisierten Sozialunternehmen talentify® umgesetzt. Wir

laden anlässlich des Kick-offs zur Pressekonferenz.



Ihre Gesprächspartner

- Berndt Querfeld (Geschäftsführer Querfeld GmbH)

- Nadine Luz, M.A. (Bereichsleiterin HOGAST)

- Bernhard Hofer (Geschäftsführer talentify GmbH)



Einige Themen

Herausforderung Nachwuchsmangel aus Sicht der Tourismusbetriebe?

Ansprüche der Jugendlichen an Hotellerie und Gastronomie?

Maßnahmen im Rahmen der Lehrlingsoffensive „Hallo im Tourismus“?



Datum: 25.9.2019, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien



