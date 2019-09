CATL stimuliert E-Mobilität mit zukunftsweisender Technologie für Elektrofahrzeugbatterien

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), ein führender Entwickler und Hersteller von Batterietechnik für Elektrofahrzeuge (EV), hat auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) seine Entwicklungspläne für Cell-to-Pack-(CTP-)Batterien vorgestellt. Mit interaktiven Displays und technischen Workshops kann das Publikum seine innovativen Technologien besser kennenlernen. Mit diesen Initiativen zeigt CATL, wie "Innovation das Leben beflügelt" - mit fortschrittlichen E-Mobilitäts- und Batterielösungen, die die nachhaltige Entwicklung des EV-Sektors unterstützen.

Unternehmen enthüllt auf IAA 2019 Cell-to-Pack-Batterieplattform

Neue CTP-Plattform für Effizienz und Kosteneinsparung

CATLs neueste innovative Produktplattform, die auf der IAA 2019 Premiere feierte, verbessert die Entwicklung von Batteriesätzen durch Prozesseffizienz, Kosteneinsparungen und weniger Bauteile. Mit der Cell-to-Pack-(CTP-)Technologie, die mehr als 70 Kernpatente beinhaltet, ist CATL in der Lage, die massenbezogene Energiedichte um 10-15 % zu erhöhen, die volumenbezogene Nutzungseffizienz um 15-20 % zu verbessern und die Zahl der Bauteile für Batteriesätze um 40 % zu reduzieren.

Auf Basis dieser brandneuen Produktplattform und in Kombination mit Systemverbesserungen lässt sich die Energiedichte des Batteriesystems von 180 Wh/kg auf mehr als 200 Wh/kg steigern. Auf Ebene der Batteriezelle hat die Energiedichte 2019 bereits 240 Wh/kg erreicht. Bis 2024 will CATL die Energiedichte auf 350 Wh/kg anheben. Damit liefern EV-Batterien mit jeder Ladung eine längere Reichweite.

"Wir haben uns eine spannende Zeit ausgesucht, um unsere Position im dynamischen und schnelllebigen E-Mobilitätssektor in Europa zu festigen. Wir bei CATL nutzen jede Gelegenheit der Zusammenarbeit mit regionalen OEM, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen und sie mit unseren Lösungen vertraut zu machen", sagte Matthias Zentgraf, Europe President, CATL. "Auf der diesjährigen IAA werden wir den europäischen Automobilherstellern unsere neuesten Innovationen vorstellen, damit sie ihre Elektrifizierungsstrategien erfolgreich umsetzen können. Im Gepäck haben wir auch unser Programm für neue Lösungen auf Basis von Cell-to-Pack-Technologien."

Vier neue Schlüsseltechnologien für stärkere Batterieleistung

CATL leistet seit 20 Jahren Innovationsarbeit im EV-Sektor und nutzt diese Erfahrung, um die Produktleistung zu verbessern. In einer Reihe technischer Workshops werden Experten von CATL auf der diesjährigen IAA Einblicke in die neusten EV-Batterielösungen des Unternehmens, das Design von Batteriemanagementsystemen (BMS) und intelligente Fertigungsverfahren liefern. Diskutiert wird auch, wie vier Schlüsseltechnologien das Erlebnis von EV-Besitzern verbessern können:

Ultraschnelle Akkuladelösungen, die sich an realen Marktanforderungen orientieren, einschließlich Zellen, die sich in 15 Minuten auf 80 % laden lassen und eine Reichweite von 400 km ermöglichen, sowie Turbo-Ladelösungen für die Fahrzeugklassen C/D, die sich in nur 9 Minuten von 0 % auf 80 % laden lassen.

Innovationen, mit denen sich die gesamte Lebensdauer der EV-Batterie auf 600.000 km verlängern lässt, neue Anwendungsbereiche und Kundenmehrwert beispielsweise durch Förderung der kommerziellen Nutzung, Vehicle-to-Grid und Zweitnutzung.

Selbsterwärmungstechnologie, mit der sich Batterien in 15 Minuten von -20 °C auf 10 °C erwärmen können, sowie eine bessere Temperaturgleichmäßigkeit von Batteriezellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Temperaturunterschied innerhalb der Zelle 10 °C nicht überschreitet und der Temperaturunterschied zwischen den Zellen nicht über 4 °C liegt.

Mehrstufig gestalteter Sicherheitsschutz, einschließlich Materialoptimierung, Produktdesign, Fertigung und Kundendienst, um die Systemintegrität zu gewährleisten und Sicherheitsrisiken für das Fahrzeug einzudämmen.

Besucher des CATL-Stands bekommen ebenfalls führende Produkte zu sehen, darunter NMC-Batterien (Nickel-Cobalt-Mangan), LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat), BMS mit intelligenter Computerunterstützung und Batteriesätze mit hoher Energiedichte.

Durch Entwicklung fortschrittlicher Batterietechnologien, massive Investitionen in Forschung und Entwicklung und Mitarbeit an weltweiten Branchenstandards leistet CATL einen aktiven Beitrag, um die Anforderungen seiner führenden Partnerunternehmen im Automobilbau und der Industrie als Ganzes zu erfüllen.

CATL ist Aussteller auf der IAA vom 10.-13. September (Halle 4.1, Stand C07).

Informationen zu Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL"), ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicherbatterien. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören die Forschung und Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Batteriesystemen für Fahrzeuge mit neuen Antriebsformen und Energiespeichersysteme. 2018 verkaufte das Unternehmen weltweit Systeme mit einer Kapazität von insgesamt 21,31 GWh. Mit seinen Produkten lag es beim Absatzvolumen weltweit auf dem ersten Platz (Daten von SNE Research).

CATL hat seinen Hauptsitz in Ningde (China) und beschäftigt weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Peking, Liyang (Provinz Jiangsu), Shanghai und Xining (Provinz Qinghai) sowie in München (Deutschland), Paris (Frankreich), Yokohama (Japan), Detroit (USA) und Vancouver (Kanada). Daneben besitzt und betreibt das Unternehmen Produktionsstätten für Batterien in den Provinzen Fujian, Jiangsu und Qinghai. Das europäische Werk in Erfurt (Deutschland) sowie das erste Werk in Übersee befinden sich derzeit im Bau. Seit Juni 2018 ist das Unternehmen an der Börse von Shenzhen notiert (Aktienkürzel 300750),

