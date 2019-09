Erfolgreiche Rückkehr von "Armes Deutschland" bei RTL II (FOTO)

- "Armes Deutschland" erzielt 8,2 % MA (14-49 Jahre) und 11,8 % MA

(14-29 Jahre)

- "Love Island" mit starker Quote: 9,5 % MA (14-49 Jahre) und 18,8

% MA (14-29 Jahre) - Starke Werte für "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht"

- RTL II-Tagesmarktanteil: 7,3 %

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" kehrt am Dienstagabend erfolgreich mit neuen Folgen zurück: In der Primetime überzeugt die RTL II-Sozialreportage mit 8,2 % MA bei den 14-49-Jährigen und 11,8 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,37 Mio. Zuschauer gesamt interessierten sich für den Alltag von Frührentnerin Anette.

Im Anschluss überzeugt "Love Island" vor allem die 14-29-Jährigen mit einem Marktanteil von 18,8 %. In der werberelevanten Zielgruppe 14-49 verzeichnet "Love Island" starke 9,5 % MA.

Erneut stark zeigten sich auch die Daily Soaps am Vorabend: "Köln 50667" erreichte 9,7 % MA und 17,9 % MA bei den 14-29-Jährigen, "Berlin - Tag & Nacht" erzielte 9,5 % MA und hervorragende 19,5 % MA (14-29 Jahre). Insgesamt erzielte RTL II einen Tagesmarktanteil von 7,3 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 10.09.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

