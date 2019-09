Krisenpflegeeltern – Czernohorszky: „Große Erleichterung über wichtige OGH-Entscheidung!“

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass der OGH diese für Krisenpflegeeltern so wichtige Entscheidung getroffen hat“, betonte heute Wiens Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky über die heutige OGH-Entscheidung, dass den Eltern das Betreuungsgeld ab dem ersten Tag zusteht. „Die ehemalige ÖVP-Familienministerin hat die Krisenpflegeltern in dieser Frage leider viel zu lange hingehalten und im Unklaren gelassen – obwohl sie eine schnelle Lösung versprochen hat!“

„Menschen, die tagtäglich so engagiert im Einsatz für Kinder sind, haben es nicht verdient, dass man sie im Regen stehen lässt“, so Czernohorszky. „Gerade in Wien leisten die Krisenpflegeltern einen enorm wichtigen Beitrag dazu, dass es Kindern, die es im Leben schwer haben, wieder besser geht. Deshalb haben wir uns auch vehement für eine rasche Lösung in dieser Frage eingesetzt!“ (Schluss)



