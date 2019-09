Toto: Vierfachjackpot plus Super 13er - rund 150.000 Euro warten

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - In der Toto Runde 37A gab es neuerlich keinen Dreizehner, und damit steht in der nächsten Runde bereits ein Vierfachjackpot auf dem Spiel. Aber nicht nur! Es geht außerdem um einen Super 13er, und das bedeutet, dass es am Wochenende um rund 150.000 Euro für den Dreizehner geht.

Auch in der Torwette gab es neuerlich keinen Volltreffer, es gelang niemandem, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Damit heißt es weiterhin Jackpot. Und Jackpot heißt es auch im zweiten Rang, da auch niemand vier Ergebnisse richtig vorhersagen konnte.

Annahmeschluss für die Toto Runde 37B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 37A

4fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 28.567,04 – 150.000 Euro warten 34 Zwölfer zu je EUR 286,70 560 Elfer zu je EUR 2,10 3.154 Zehner zu je EUR 0,70 295 5er Bonus zu je EUR 3,40

Der richtige Tipp: X 1 2 2 1 / 2 2 2 2 2 X 1 X 1 1 X X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 33.611,76 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 568,03 Torwette 3. Rang: 2 zu je EUR 355,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 121.783,91

Torwette-Resultate: 0:0 +:2 0:2 1:2 +:2

