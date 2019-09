NEOS: Große Freude über Freispruch von Max Zirngast

Stephanie Krisper: „Der internationale Druck hat gewirkt. Österreich und Europa müssen ihr Engagement für Menschenrechte weiterhin verstärken.“

Wien (OTS) - Sehr erfreut zeigt sich NEOS-Sprecherin für Außenpolitik, Stephanie Krisper, über den Freispruch für den Journalisten Max Zirngast: „Ich freue mich heute sehr, dass Max Zirngast wieder in Freiheit ist und diese sehr belastende und schwierige Zeit für ihn vorüber ist. Es ist ein Sieg der Pressefreiheit und vor allem ein Zeichen: Internationaler Druck wirkt!

Krisper weist darauf hin, dass weiterhin viele Journalistinnen und Journalisten in der Türkei in Haft sind: „Wir sehen hier, wie wichtig das europäische Engagement für Menschenrechte und Pressefreiheit ist. In diesem Fall hat es wirklich einen Unterschied gemacht. Österreich und die Europäische Union müssen hier ihre Arbeit unbedingt verstärken.“

