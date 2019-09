Änderungen bei der Nummer 1 für Gesundheitskommunikation und medizinischer Fortbildung!

Wien (OTS) - Die führende österreichische Gesundheitskommunikationsgruppe MedMedia – mit ihren Tochterunternehmen medahead, Fritzwerk, Medconnect und den Partnerunternehmen Ärztekrone GesmbH. und Medical Media Consulting GesmbH. – baut die Geschäftsleitung um.



Mag. Wolfgang Maierhofer, der Gründer und langjährige Geschäftsführer der MedMedia-Gruppe mit ca. 120 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 20 Millionen Euro übergibt die Leitung an die bisherige Co-Geschäftsführerin Mag. Gabriele Jerlich und an den erfahrenen Pharmaexperten Dipl. Ing. Dr. Wolfgang Tüchler.

Gabriele Jerlich wird ab sofort als Sprecherin der Geschäftsführung fungieren und die Bereiche Redaktion, Verkauf, Finanzen sowie Kooperationen mit den medizinischen Fachgesellschaften und universitären Einrichtungen mit besonderem Fokus auf den ca. 20 Specialinterest-Fachmedien der Verlagsgruppe verantworten.

Wolfgang Tüchler wird die bisher von Wolfgang Maierhofer geleiteten Bereiche Apotheken- und Allgemeinmedizinermedien, Laienmedien, Tochterunternehmen und Beteiligungen sowie Digitalmedien, das Verlagsmarketing und Keyaccounting bei Institutionellen Kunden übernehmen.

Einen weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird die Expansion der Gruppe in den deutschen Sprachraum darstellen. Hier kann er auf umfassende Erfahrung in Österreich und der Schweiz sowie seine internationalen Pharmakontakte zurückgreifen.

Wolfgang Maierhofer wechselt in den Aufsichtsrat des Hauptgesellschafters der P&V Holding und wird sich in seinem Unternehmen Medical Media Consulting GesmbH. mit strategischer Kommunikationsberatung und Projektentwicklung beschäftigen. In dieser Funktion steht er der neuen Geschäftsführung der Verlagsgruppe auch weiter als Berater zur Verfügung.

Wolfgang Maierhofer zu seinen Beweggründen: „Der Gesundheitskommunikationsmarkt sowie die Pharmaindustrie befinden sich in einem grundlegenden Wandel. Zum einen führen die Digitalisierung der Kommunikation und die internationale Vernetzung dazu, dass größere Räume bedient werden müssen. Zum anderen ist es für ein erfolgreiches Unternehmen gerade in der digitalen Kommunikation mit ihren hohen Fixkosten unbedingt notwendig, den gesamten deutschen Sprachraum und darüber hinaus abzudecken. Ähnliches gilt auch für die Hauptkunden, die Pharmaindustrie, die immer mehr zentralisiert agiert und sich daher Partner wünscht, die größere Regionen bedienen können.

Einer der Erfolgsfaktoren von MedMedia ist es, dass wir Trends und Entwicklungen sehr früh erkennen und darauf unsere Strategien aufbauen. Gemäß unserem Credo „Kompetent, Effizient, Innovativ“ waren wir die ersten, die sich mit Special-Interest-Fachmedien beschäftigt sowie die Vernetzung von Fach- und Laienmedien umgesetzt haben und sind heute das führende Unternehmen in Multichannel-Kommunikation und medizinischer Fortbildung – von Präsenzveranstaltungen über Print bis zur digitalen und vor allem mobilen Auslieferung. Über 500.000 Diplomfortbildungspunkte, die Österreichs Ärzte in den letzten Jahren mit unseren Instrumenten erworben haben, sind der beste Beweis dafür.

Gerade dann, wenn ein Unternehmen auf einem derart hohen Niveau und Erfolgskurs ist, ist der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel: Einen Wechsel, der die Weichen dafür stellt, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren eine ähnliche Position im gesamten Sprachraum und darüber hinaus einnimmt wie heute schon in Österreich.



Mit der neuen Geschäftsführung – nämlich meiner langjährigen Partnerin Gabriele Jerlich, die maßgeblich am Auf- und Ausbau der Gruppe beteiligt war und für verlegerische und medizinischen Kompetenz sowie Kontinuität sorgt und Wolfgang Tüchler mit seinem exzellenten Know How im Digital-Bereich, seinen Insights in die Pharmaindustrie und in Gesundheitsnetzwerke, kombiniert mit seinen umfassenden Management skills mit internationaler Orientierung – ist die MedMedia-Gruppe bestens gerüstet, zum europäischen Player zu werden.

Diese Vision war von Anfang an mein Ziel, als ich einen Teil meiner Anteile an den starken Partner P&V veräußert habe. Gemeinsam mit unseren Medienpartnern wie Mediaprint und den führenden medizinischen Experten wird es diesem Team sicher gelingen, gänzliche neue Türen zu öffnen und ungeahnte Dimensionen zu erreichen.“





Über Mag. Gabriele Jerlich und Dipl. Ing. Dr. Wolfgang Tüchler:

Mag. Gabriele Jerlich

Nach einem abgeschlossenen Dolmetschstudium an der Universität Wien und einigen Jahren Tätigkeit als freiberufliche Übersetzerin begann sie ihre Karriere in der Gesundheitskommunikation bei der Agentur Welldone. Mit der Gründung des Verlages 1998 erfolgte ihr Wechsel zu MedMedia, wo sie für die zahlreichen Fachmedien und erfolgreichen Medienprojekte und Kooperationen mit wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die der Verlag etablieren konnte, verantwortlich zeichnet. 2007 übernahm sie die Verlagsleitung, seit April 2019 ist sie auch Geschäftsführerin des Verlages.





Dipl. Ing. Dr. Wolfgang Tüchler, MAS

promovierte an der Technischen Universität Wien im Studienzweig Organische Chemie und startete seine Berufskarriere am Austrian Research Center Seibersdorf. 2002 wechselte er in die Pharmaindustrie, die Stationen seiner Karriere führten ihn zunächst zu Pfizer, dann zu Serono, 2011 schließlich zur Janssen Cilag, wo er 2016 die Geschäftsführung übernahm. Dazwischen leitete er 5 Jahre die accent Gründerservice, einen Inkubator für Start-ups aus dem akademisch-wissenschaftlichen Bereich. Im Janssen Alpine Cluster (Österreich und Schweiz) zeichnete er als Mitglied des Managementboards seit 2016 für External Affairs und Market Access in Österreich verantwortlich. Im Jänner 2019 gründete er die AXXESS Healthcare Consulting, ein auf Market Access und Rückerstattung spezialisiertes Beratungsunternehmen im Gesundheitsmarkt.





Rückfragen & Kontakt:

Medical Media Consulting GesmbH.

Axel Ganster, MAS

Leitung Public Relations

+43/676/6061844

a.ganster @ m-m-c.at