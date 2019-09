ORF III am Donnerstag: „WAHL 19“ mit „Politik live: Runde der JungpolitikerInnen“

Außerdem: „Die Staatsaffäre: Wie Ibiza Österreich verändert hat“, „Agatha Christie’s Poirot: Morphium“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Donnerstag, dem 12. September 2019, im Hauptabend der „WAHL 19“. Zur politischen Zukunft des Landes und zu den aktuellen Themen des Wahlkampfs nimmt in „Politik live“ die „Runde der JungpolitikerInnen“ (20.15 Uhr) Stellung. Zu Gast bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher sind Nico Marchetti (ÖVP), Eva Maria Holzleitner (SPÖ), Maximilian Krauss (FPÖ), Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (NEOS), Daniela Holzinger-Vogtenhuber (JETZT – Liste Pilz) und Sigrid Maurer (Die Grünen).

Anschließend blickt „ORF III Spezial“ (21.20 Uhr) in der ORF-III-Eigenproduktion „Die Staatsaffäre: Wie Ibiza Österreich verändert hat“ auf jene Ereignisse zurück, die Auslöser für die Neuwahlen im September waren. Nach der Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos am 17. Mai 2019 blieb kein Stein auf dem anderen: Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Gudenus traten von ihren politischen Funktionen zurück, die türkis-blaue Koalition zerbrach. Schließlich wurde dem Kabinett von Bundeskanzler Sebastian Kurz vom Nationalrat das Misstrauen ausgesprochen und mit Brigitte Bierlein die erste Bundeskanzlerin Österreichs ernannt. Die Hauptrollen in diesem innenpolitischen Trubel spielten vier Protagonisten: Heinz-Christian Strache, Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner und Alexander Van der Bellen.

Zum Abschluss des Abends wird es nicht minder spannend, wenn „Agatha Christie’s Poirot“ im Fall „Morphium“ (22.25 Uhr) ermittelt. Wer außer Elinor Carlisle (Elisabeth Dermot Walsh) hatte einen Grund, ihre schwerkranke Tante Laura Welman (Diana Quick) und die junge Mary Gerrard (Kelly Reilly) umzubringen? Durch den Tod ihrer Tante erbt Elinor ein Vermögen, und mit Mary Gerrard beseitigt sie eine Nebenbuhlerin. Aber Dr. Lord (Paul McGann), der Arzt ihrer Tante, glaubt fest an ihre Unschuld und engagiert Poirot (David Suchet), um den Mord aufzuklären. Regie führte in der Folge aus 2003 David Moore.

