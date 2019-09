ARBÖ: 3 Donnerstags-Demos bringen morgen Sperren und Staus in Wien

Wien (OTS) - Der 12.09.2019, ist nicht nur ein Donnerstag sondern in Wien auch Demonstrationstag. Laut ARBÖ finden drei Kundgebungen unter dem Motto „Es ist wieder Donnerstag“ statt. Staus und lange Verzögerungen im Abendverkehr werden sehr wahrscheinlich nicht ausbleiben.

Ein Demonstrationszug wird sich laut Veranstalter ab 17 Uhr am Yppenplatz, im 16. Bezirk sammeln. AB 18.30 Uhr geht es dann für die Teilnehmer über die Brunnengasse, die Ottakringer Straße, die Alser Straße die Spitalgasse und Währinger Straße zum Sigmund-Freud-Park, wo eine Zwischenkundgebung stattfindet. Von der Votivkirche geht es über die Universitätsstraße, den Ring und Löwelstraße zum Ballhausplatz.

Die Teilnehmer der zweiten Kundgebung sammeln sich am Praterstern. Diese Demo, die auch das Motto „Roll-Do“ soll vor allem Radfahrer, Skateboarder, Scooter-Fahrer, etc. ansprechen. Die Teilnehmer werden den Praterstern dreimal umkreisen und dann über die Praterstraße, die Aspernbrückengasse und Aspernbrücke zum Ring „rollen“. Über den Ring geht es bis zur Börse und weiter über die Börsegasse und Hörlgasse sowie die Währinger Straße zur Herrengasse. Weitere Stationen sind der Michaelerplatz und die Schaufflergasse sowie das Ziel, der Ballhausplatz.

Die Demonstranten der Kundgebung Nummer 3 sammeln sich unter dem Motto „Ruf-Do!“ am Keplerplatz im 10. Bezirk. Die Route führt über die Favoritenstraße, den Südtiroler Platz weiter zur Wiedner Hauptstraße und Ring sowie den Heldenplatz zum Ballhaushausplatz, wo die Schlußkundgebung aller Demonstrationen stattfindet.

Durch die Kundgebungen wird es wahrscheinlich zu zeitweisen Sperren und lokalen Umleitungen entlang der Strecken kommen. Die Dauer und Verhängung der Sperre hängt von Zahl der jeweiligen Teilnehmer ab.“ Im Zuge des Abendverkehrs werden Staus und lange Verzögerungen sehr wahrscheinlich nicht ausbleiben. Wir rechnen vor allem im Zuge der Gürtelquerung durch die erste Demonstration, sowie durch die Praterstern-Runden mit erheblichen Staus. Aber auch am Ring und der 2-er-Linie werden Verkehrsteilnehmer vermutlich sehr viel Geduld brauchen“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Auch die Benutzer der Öffis müssen vor allen bei den Autobus- und Straßenbahnlinien auf den Demo-Strecken mit zeitweisen Anhaltungen und Kurzführungen bzw. Umleitungen rechnen. Der beste Weg am Donnerstag in die Wiener Innenstadt zu gelangen, ist sicher die Benutzung der U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U4.

