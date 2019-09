Vaillant lädt zur langen Nacht der Heizung

Am 24. September 2019 öffnet Vaillant seine Kundenzentren in Wien, Traun, Graz, Salzburg und Innsbruck. Besucher erhalten Informationen über hochmoderne Heiztechnik.

Wien (OTS) - Am 24. September 2019 lädt Vaillant Österreich zur langen Nacht der Heizung in das Vaillant-Kundenzentrum in Wien sowie die Vertriebsbüros in Traun, Graz, Salzburg und Innsbruck. Interessierte können sich aus erster Hand über moderne, kosteneffiziente und umweltfreundliche Heiztechnik informieren. Konkret: über Möglichkeiten zur Sanierung bestehender Heizanlagen, energieeffiziente Wärmepumpen, moderne Gas- und Ölheizungen, clevere Kombinationen mit Photovoltaik, Heizen und Warmwasser mit Strom sowie die attraktiven Vaillant-Service-Leistungen. Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, sich vor Ort bei Koop-Partnern und Energieversorgern zu ihrem Projekt zu informieren.

Die Vaillant-Standorte sind jeweils ab 16:00 Uhr für die Besucher geöffnet. An den Standorten Wien, Graz und Traun werden ab 18:00 Uhr Fachvorträge angeboten. In allen Vaillant-Kundenzentren ist eine große Auswahl an hochmodernen Geräten ausgestellt und die Vaillant-Experten stehen bis 22:00 Uhr für Fragen zur Verfügung. Für Verpflegung ist gesorgt.

Besucherbonus

Vorbeischauen zahlt sich aus: Besuchern der langen Nacht der Heizung winkt ein Bonus: Wer sich für ein Vaillant-Angebot entscheidet, kann bis zu 1.300,- Euro sparen.

Die Vaillant-Standorte der langen Nacht der Heizung:

Clemens-Holzmeister-Straße 6

1100 Wien



1100 Wien Egger-Lienz-Straße 4

4050 Traun



4050 Traun Karlauer Gürtel 7

8020 Graz



8020 Graz Reichenhaller Straße 23A

5020 Salzburg



5020 Salzburg Fritz Konzertstraße 6

6020 Innsbruck





Anmeldung erbeten bis 15. September 2019 unter der jeweiligen Email-Adresse:

oder telefonisch unter: 05 70 50-60000

Über Vaillant

Vaillant bietet seinen Kunden weltweit umweltschonende und energiesparende Heiz- und Lüftungssysteme, die verstärkt erneuerbare Energien nutzen. Das Produktportfolio umfasst Solarthermie- und Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Lüftungsgeräte für Niedrigenergiehäuser, Split-Klimageräte, hocheffiziente Heizsysteme auf Basis fossiler Energieträger sowie intelligente Regelungen.



Rückfragen & Kontakt:

Vaillant Group Austria GmbH

Mag. Bernhard Leidinger

Leiter Marketing & PR

Clemens-Holzmeister-Straße 6

1100 Wien

Telefon: +43 (0)5 – 70 50 61310

E-Mail: bernhard.leidinger @ vaillant-group.com

Web: www.vaillant.at



Vaillant Group Austria GmbH

Sandra Artmeier

Assistentin Marketing & PR

Clemens-Holzmeister-Straße 6

1100 Wien

Telefon: +43 (0)5 – 70 50 61608

E-Mail: sandra.artmeier @ vaillant-group.com

Web: www.vaillant.at



Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Beatrixgasse 32/7

1030 Wien

Telefon: +43 (0)664 – 14 47 947

E-Mail: alexander @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at