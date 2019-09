AVISO - Wir in Ottakring & Penzing. Das Straßenfest der Vereine aus Ottakring und Penzing lädt zum Kennenlernen und Mitmachen ein

Wien (OTS) - Wiener Bienenhonig verkosten, den Toaster reparieren und sich über Sportangebote für Kinder informieren – beim Straßenfest „Wir in Ottakring und Penzing“ am 14. September 2019 ist das an einem Nachmittag möglich. Über 70 Vereine und Organisationen aus Ottakring und Penzing präsentieren am Vorplatz der U3 Station Ottakring ihre vielfältigen Angebote für die BezirksbewohnerInnen.

Um 14 Uhr eröffnet Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorzsky gemeinsam mit der designierten Bezirksvorsteherin Penzings Michaela Schüchner und Ottakrings Bezirksvorsteher Franz Prokop das Straßenfest.

Das Bühnenprogramm reicht von Mitmach-Theater über Tanz- und Sportvorführungen bis hin zum Konzert der Brassband der Pfadfinder Fanfare Wien. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie verschiedene Bastelangebote.

Termin: Samstag , 14. September 2019, von 13 bis 19 Uhr

Ort: 1160 Wien, Platz vor der U3 Endstelle Ottakring

Freier Eintritt!

Wir in Ottakring & Penzing

Datum: 14.09.2019, 13:00 - 19:00 Uhr

Ort: Platz vor der U3 Endstelle Ottakring

1160 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Martin Wagner

Büro der Bezirksvorsteherin des 14. Bezirks

+43 1 4000 14114

martin.wagner @ wien.gv.at



Horst Pauer

Büro der Bezirksvorstehung des 16. Bezirks

+43 1 4000 16114

post @ bv16.wien.gv.at



Philipp Lindner

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at