oe24.TV gestern neuerlich erfolgreichster News-Sender

Mit 0,61 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49) und 135.000 Zusehern gesamt

Wien (OTS) - oe24.TV hat auch gestern den Quotenvergleich aller in Österreich empfangbarer News-TV-Sender mit klarem Abstand gewonnen. Mit 0,61 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) lag oe24.TV gestern im Segment der News-Sender wieder klar auf Platz 1. Insgesamt sahen gestern 135.000 Österreicher oe24.TV, was einem gesamten Marktanteil von 0,5 Prozent (12+) entspricht – das ist fast doppelt so viel wie die nächstfolgenden News-Sender mit Österreich-Werbung.

Besonders erfolgreich waren gestern bei oe24.TV die Morgen-Show mit bis zu 1,9 Prozent Marktanteil (12+), die Live-Übertragung der Apple-Präsentation und wieder einmal FELLNER! LIVE, das in der ersten Stunde im Hauptabendprogramm einen Marktanteil von über 0,5 Prozent (12+) erreichte und sich am Schluss der Sendung mit dem Polit-Duell Grosz gegen Bohrn Mena bis auf mehr als 2,0 Prozent Marktanteil (12-49) steigerte.

Puls 24, das sich als Konkurrenz zu oe24.TV versteht und zu Beginn falsche und nicht genehmigte Zuseherzahlen veröffentlichte, hat auch gestern seine vom Teletest erhobenen Daten – wohl mangels Erfolges – nicht zur Veröffentlichung freigegeben.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene personengewichtet, Spitzenwerte Morgen-Show 07.00-07.15, Fellner Live 21.00-22.00 Uhr, Polit-Duell 23.00-24.00, vorläufig gewichtete Daten

