Blümel/Schlosser: Mehr Türkis für das urbane Herz der Stadt

Christina Schlosser ist Spitzenkandidatin für den Regionalwahlkreis Innen-West – Innere Stadt, Mariahilf, Neubau, Josefstadt und Alsergrund

Wien (OTS) - „Wir wollen mehr Türkis für das urbane Herz der Stadt. Mit unserer Neubauer Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser haben wir für den Wahlkreis Innen West eine Spitzenkandidatin, die Tag für Tag bei den Menschen im Bezirk unterwegs ist. Ihr Engagement, ihr Einsatz und ihre Energie sind beispielhaft“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel bei einem Wahlkreisevent gestern Abend in der Lichtenfelsgasse. „Christina Schlosser vertritt die Anliegen und Interessen der Menschen im Bezirk mit Vehemenz und Nachdruck. Gerade das urbane und dicht verbaute Zentrum in der Stadt birgt viele Herausforderungen – vor allem in Zeiten des Klimawandels“, so Blümel.

„Politiker müssen dort sein, wo die Menschen sind – im Bezirk und im Grätzl. Dazu müssen sie auch die Sprache des Bezirkes sprechen und die großen politischen Themen auf das Grätzl herunterbrechen“, so die Spitzenkandidatin Christina Schlosser. Gerade der Wahlkreis Innen-West mit den Bezirken Innere Stadt, Mariahilf, Neubau, Josefstadt und Alsergrund sei das „eigentliche urbane Herz der Stadt, wo das urbane Leben pulsiert“. „Hier trifft Kunst auf Kultur, Design auf Handwerk und viele Gäste der Stadt auf unsere Bewohnerinnen und Bewohner“, so Schlosser. Dazu gilt es eine Balance zu finden, die für ein ausgeglichenes Miteinander sorgt.

Christina Schlosser ist Juristin und Mutter von zwei Söhnen. Sie ist selbst in Neubau aufgewachsen und bringt viel Erfahrung als Unternehmerin mit. Besondere Anliegen sind ihr eine funktionierende Wirtschaft und florierende Unternehmen im Bezirk sowie ein sinnvoll gelenkter Verkehr im Einklang mit einer intakten Umwelt. „Gerade im innerstädtischen Bereich, wo Raum und Platz Mangelware sind, braucht es eine effiziente und intelligente Wirtschafts- und Verkehrspolitik“, so Schlosser.

