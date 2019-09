Lesung von Michael Köhlmeier & Konrad Paul Liessmann am 18.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 18. September (19.00 Uhr) findet im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses die Lesung „Der werfe den ersten Stein“ statt. Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liessmann erkunden in einem brillanten Dialog die dunkelsten Seiten unserer Existenz. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, kann aber via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Verrat – Betrug – Intrige: Wer den schlimmsten Formen menschlicher Bosheit zum Opfer gefallen ist, dem bleibt als Befreiungsschlag oft nur die Verdammung des Gegners. Die Weltliteratur kennt viele Verdammungen, in der Bibel, auf der Bühne, in Märchen und Legenden. Michael Köhlmeier erzählt ein gutes Dutzend Beispiele, die Konrad Paul Liessmann philosophisch kommentiert. Geschichten wie die von Agamemnon und Achill, Jesus und der Ehebrecherin, Othello und Desdemona handeln von dramatischen menschlichen Krisen und liefern philosophisches Anschauungsmaterial zur Beantwortung der Frage, wie der Mensch dazu kommt, sein Gegenüber vernichten zu wollen. Ein großer Erzähler und ein großer philosophischer Lehrer erkunden die dunkelsten Seiten unserer Existenz: ein brillanter Dialog vor einem weit gespannten Horizont der Ideen. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

