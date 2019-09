Techniker_innen von morgen und Unternehmen für TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis nominiert

Große Bühne für Österreichs Next Generation und innovative Unternehmensprojekte - Fest!Abend am 18. November 2019 im Kuppelsaal der TU Wien

Wien (OTS) - Nach dem heurigen Rekord an Einreichungen für den TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis nahm die Jury über die Sommermonate jedes der 82 Projekte genau unter die Lupe. Die Punktevergabe fiel angesichts der Fülle an kreativen Ideen, technologischen Spitzenleistungen, durchwegs ausgezeichneten schulischen und universitären Benotungen sowie spannenden Unternehmensprojekten nicht leicht.

Insgesamt schafften es 15 Projekte auf die Short-List. Neun in den Hauptkategorien „Universitäten/Fachhochschulen“, „HTL-Abschlussarbeiten“ und „Beispiele aus der Unternehmenspraxis“. Sechs Projekte sind für den TÜV AUSTRIA Publikumspreis nominiert.

Einreichungen für 2020 sind in allen Kategorien bereits möglich. Alle Einreicher_innen für das kommende Jahr sind zum TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis Fest!Abend am 18.11. 2019 im Kuppelsaal der TU Wien eingeladen.





Kategorie „Universitäten/FH“

Dipl.-Ing. Katharina Ceesay-Seitz, BSc

„Automated verification of a System-on-Chip for radiation protection fulfilling Safety Inegrity Level 2“ - Diplomarbeit, TU Wien

Dipl.-Ing. Dr. Matthias Ehrhart, Bakk.techn.

„Applications of image-assisted total stations: Concepts, experiments, results and calibration“ (Anwendungen von Video-Totalstationen: Konzepte, Experimente, Resultate und Kalibrierung) - Dissertation, TU Graz

Dipl.-Ing. Lukas Winiwarter, BSc

„Classification of 3D Point Clouds using Deep Neural Networks“ (Analyse von Laserscanning Punktewolken, Verifizierung anhand von Waldflächen) - Diplomarbeit, TU Wien





Kategorie „HTL“

Thomas Hadner, Tobias Karrer

„Versatile Autonomous Smart Drone“ (Drohne zur selektiven Bekämpfung von Schädlingen im Garten; Erkennung durch KI) - Diplomarbeit HTL Braunau

Michael Hicker, Patrick Kraus

„Smart Plant Assistant SPA“ (Solarbetriebener Sensor gegen Über- bzw. Unterwässerung von Pflanzen) - Diplomarbeit, HTL Hollabrunn

Christoph Ertl, Patrick Krumpl, David Petritsch, Nico Trinker

„STFS – Smart Tunnel Fire Simulator“ (Prototyp eines Feuersimulators - Diplomarbeit, HTL Klagenfurt Mössingerstraße





Kategorie „Unternehmen“

ÖBB Personenverkehr AG

„Smart Glasses“ (High-Tech-Brillen bei Postbus im Bereich der technischen Begutachtung)



W&KREISEL GmbH

„neoom BLOKK Energiespeicher“ (Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Energie“

PORR Bau GmbH

„Senkung der CO2-Bilanz von Stahlbeton“ (Maßnahme gegen die Folgen des Klimawandels)





Nominierungen für TÜV AUSTRIA Publikumspreis





Kategorie „Universitäten/FH“

Mag. Dr. Bernhard Czerny

„Lifetime investigations of ultrasonic bond wires in semiconductor power modules under thermal and accelerated mechanical loading“ (Prozessverbesserung für Wirebonding Chipherstellung) - Dissertation, Universität Wien

Dipl.-Ing. Michael Treml, BSc

„Grobkonzeption und Steuerung eines Brailledisplays mit gruppierten Punkten“ (Verbesserung von Brailledisplays ermöglichen Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen digitale Texte zu lesen) - Diplomarbeit, TU Wien





Kategorie „HTL“

Lukas Grüblinger, Maximilian Dittrich, Jürgen Drack

„Leistungsprüfstand Kleinmotorrad“ - Diplomarbeit, HTL Wels

Andreas Feik, Johannes Kraiger

„Electric Vehicle Operation Model“ (Bewusstseinsschaffung für energieeffizientes Fahren mit E-Auto über Simulator) - Diplomarbeit, HTL Klagenfurt Mössingerstraße







Kategorie „Unternehmen“

Lite-Soil GmbH

„BLUELITE-NET“ (Neuartige und technisch verbesserte Lösung zur wassersparenden Unterflurbewässerung für z.B. Bäume oder Sportplätze)

ASB Landesverband Wien

„Elektronisches Brandschutzbuch mit Augmented Reality Lösung“





TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis-Fest!Abend 18.11.2019

Die Siegerprojekte werden im Rahmen des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis-Festabends am 18. November 2019 im Kuppelsaal der TU Wien präsentiert.

Alle Einreicher_innen für das kommende Jahr sind auch bereits zum TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis Fest!Abend 2019 im Kuppelsaal der TU Wien eingeladen.

Einreichungen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2020

Teilnahme nur mit persönlicher Einladung / Einreichung beim TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2019 / 2020.

Datum: 18.11.2019, 19:30 - 23:00 Uhr

Ort: TU Wien, Kuppelsaal

Karlsplatz 13, 1040 Wien, Österreich

Url: http://www.tuvaustria.com/wissenschaftspreis

