iPhones auf willhaben unter der Lupe: So viel kosten die Smartphones derzeit

- Wöchentlich mehr als 400.000 Stichwort-Suchen nach iPhones auf willhaben

- iPhone XS Max mit durchschnittlich rund € 860 Euro das teuerste iPhone-Modell auf dem Marktplatz

- Verkaufschancen für aktuelle Modelle lagen im Jahr 2019 zwischen 75 und 80 %

Rund um die gestrige Präsentation der neuen iPhone-Modelle 11, 11 Pro und 11 Pro Max hat willhaben erneut das umfangreiche iPhone-Angebot am Marktplatz analysiert und verrät aktuelle Preise sowie Verkaufsaussichten.

Ungebrochene Beliebtheit



Woche für Woche zählt das iPhone zu einem der beliebtesten Suchbegriffe auf willhaben. Derzeit kommen wöchentlich mehr als 400.000 Stichwortsuchen für die Apple Smartphones zusammen, die Präsentation der neuen Geräte wird das Interesse erfahrungsgemäß weiter antreiben. Aktueller Modell-Spitzenreiter ist das iPhone X mit deutlich mehr als 60.000 Stichwortsuchen pro Woche. Alltime Highlights gemessen an der Menge der Stichwortsuchen waren bislang die Wochen um die letztjährige Modell-Präsentation sowie rund um die Weihnachtszeit 2018.

Großes Angebot: iPhones machen 30 % des Smartphone-Angebots aus



Seit Beginn des Jahres wurden auf willhaben bereits mehr als 100.000 iPhone-Anzeigen erstellt. Die Geräte aus dem Hause Apple machten damit rund ein Drittel des gesamten Smartphone-Angebotes in diesem Zeitraum aus. In Summe kamen in diesem Rahmen auf willhaben knapp 20.000 Exemplare der Modelle X, XR, XS und XS Max, mehr als 9.000 Stück von 8 bzw. 8 Plus und etwa rund 21.000 Modelle 7 bzw. 7 Plus auf den Markt.

Vorwiegend neu und neuwertiges Angebot



Die bis zur gestrigen Apple-Präsentation neueste Generation – die Modelle XR, XS und XS Max – wurde in mehr als 80 % neu oder neuwertig auf willhaben angeboten. Dabei ist das XS Max mit 84 % neu bzw. neuwertigen Exemplaren der absolute Spitzenreiter.

willhaben: iPhones für unterschiedlichste Budgets



Die gestern präsentierten Modelle werden voraussichtlich um rund € 800 bzw. deutlich jenseits der € 1.000 auf den Markt kommen. Die Vorgängermodelle bieten in jedem Fall – natürlich auch abhängig von Zustand, Zubehörumfang, Speicherplatz, etc. - für verschiedenste Budgetgrößen sehr gute Preis-Leistungs-Möglichkeiten: Die Verkäufer-Wunschvorstellung für den Großteil der angebotenen 7 und 7 Plus Modelle bewegt sich derzeit im Durchschnitt bei rund € 250 bzw. € 360. Das 8 bzw. 8 Plus liegt momentan im Schnitt bei etwa € 400 bzw. € 480. Die Angebote für das iPhone X liegen im Moment durchschnittlich bei rund € 580. Etwas höher liegen aktuell die mittleren Preisvorstellungen für das iPhone XR (ca. € 620) , das iPhone XS (ca. € 800) und das iPhone XS Max (ca. € 860).

Top Wiederverkaufschancen – insbesondere bei neuen Modellen



In Summe wechselten 2019 bereits mehr als sieben von zehn auf willhaben angebotene iPhones der genannten Versionen den Eigentümer. Den absoluten Spitzenwert hält hier das iPhone XR mit bereits mehr als 81 % erfolgreicher (verkaufter) Angebote.

Der Zeitpunkt: je früher, desto besser



Die Preis-Analyse der Untersuchung bestätigt erneut: Pro Monat gibt der Angebotspreis quer über die aktuellen Modelle rund 2-3 % nach: Der bestmögliche Verkaufs-Zeitpunkt ist somit „so früh wie möglich.“ Es lohnt sich in so gut wie keinem Fall mit einem Smartphone-Verkauf auf einen späteren Zeitpunkt oder besonderen Anlass zu warten.

