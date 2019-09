Enthüllt: BYTON stellt ersten vernetzten Premium-E-SUV M-Byte vor

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - BYTON, die Premiummarke von vernetzten E-Autos, stellt heute den BYTON M-Byte bei der IAA Frankfurt vor. Mit dem innovativen M-Byte Cockpit, das ein 48-Zoll (122 cm) großes, gewölbtes Display umgibt - dem weltweit größten der Kfz-Branche, erfüllt BYTON sein Versprechen der Umsetzung seines nutzerorientierten Bedienungskonzepts. Der Fahrer kann mit dem Display über ein 7-Zoll Tablet, die Beifahrer über ein 8-Zoll großes Tablet, sowie über Gestik und Sprachbefehle (in Partnerschaft mit Amazon Alexa) und Knöpfe interagieren.

- BYTON M-Byte bei der IAA Frankfurt vorgestellt

- M-Bytes 48-Zoll-Display weltweit das größte seiner Art in einem Serienwagen

- BYTON wird in Kürze sein Fundraising der C-Runde in Höhe von 500 Millionen USD abschließen

Das BYTON M-Byte ist mit einem 72 kWh Akku (360 km WLTP-Reichweite) und in der erweiterten Version mit einem 95 kWh Akku (460 km) erhältlich. Die Heckantriebversion bietet 200 kW Energie. Das Allradantrieb-Fahrzeug ist mit einem zusätzlichen 150 kW E-Motor für den Frontantrieb ausgestattet. Die Wechselstromaufladung beträgt bis zu 22 kW, während der schnelle Gleichstromaufladevorgang bis zu 150 kW erreicht. Dies ermöglicht eine Aufladung für Strecken von 100 km in unschlagbaren 10 Minuten.

Das BYTON M-Byte ist das erste Modell dieses Startups, das im eigenen Werk im chinesischen Nanjing in die Serienproduktion geht. Mit einem Einstiegspreis ab 45.000 Euro (zzgl. MwSt. und Zuschlägen) und gehobenem Innenraum ist dieses Fahrzeug das zugänglichste Premium-E-Auto für den täglichen Gebrauch.

BYTON plant den Fertigungsbeginn für den chinesischen Markt ab Mitte 2020. Vorbestellungen aus Europa und Nordamerika beginnen 2020, und die Markteinführung ist für 2021 vorgesehen.

BYTON ist im Begriff die C-Runde seines Fundraising von 500 Millionen USD abzuschließen. Zu den Investoren gehören die FAW Group, die erst kürzlich einen Investitionsvertrag der C-Runde mit BYTON unterzeichnete. Weitere Investoren sind u. a. der industrielle Investmentfonds der Provinz Jiangsu und die Stadtregierung von Nanjing.

Informationen zu BYTON

BYTON möchte eine Premium-Marke mit Ursprung in China und globaler Reichweite schaffen. Die globale Unternehmenszentrale, das Hauptwerk der vernetzten Fertigung sowie die Forschung und Entwicklung sind im chinesischen Nanjing beheimatet, während die nordamerikanische Zentrale im Silicon Valley sich mit dem vernetzten Fahrerlebnis, dem autonomen Fahren und der Integration des gesamten Fahrzeugs mit anderen bahnbrechenden Technologien befasst. Das Fahrzeugkonzeptionierungs- und Designcenter befindet sich in München. BYTON unterhält zudem Niederlassungen in Peking, Shanghai und Hong Kong, in denen externe Angelegenheiten, Marketing, Vertrieb, Design und Investor Relations bearbeitet werden.

Offizielle Website: www.byton.com

Weitere Informationen: BYTON Newsroom

Fotos von BYTON: BYTON Flickr Account

Globale PR-Kontakte: https://www.byton.com/contact

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/973048/Byton_002.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/973050/Byton_007.jpg