TERMINAVISO: Pressekonferenz "The Majlis - Cultures in Dialogue"

Montag, 16. September 2019, 10.00 Uhr, Weltmuseum Wien

Wien (OTS) - Die internationale Wanderausstellung "The Majlis – Cultures in Dialogue" (17. September 2019 bis 7. Jänner 2020) des Sheikh Faisal Bin Qassim Al-Thani Museum in Doha, Katar gastiert nach den Stationen in Valetta und Paris ab September im Weltmuseum Wien. Der Majlis (auch Madschlis) hat die arabische und islamische Zivilisation über Jahrhunderte geprägt und diente dabei als ein Zentrum für soziale Treffen, für politische Debatten und Entscheidungen und für Unterricht und Diskussion. Eigentlich per Definition ein „Ort zum Sitzen“, ist der Majlis in der Tat stets viel mehr gewesen. Er ist ein fester Bestandteil der arabischen Gesellschaft, das Herz und die Seele der Gemeinschaften, der Schauplatz für leidenschaftliche Diskussionen, fröhliche Feste und hitzige Fußballspiele.

Die Ausstellung bietet eine Plattform für Diskussionen relevanter kultureller Angelegenheiten. Ihr Ziel ist es, bedeutsame Beziehungen zwischen Menschen und Kulturen einzuleiten und einen aktiven Dialog zu fördern. Im Zentrum der Ausstellung befindet sich sowohl physisch als auch konzeptionell der Majlis, der Raum für Gastfreundschaft und Dialog, der in jedem Haus auf der Arabischen Halbinsel vorhanden ist.

Seit Jahrhunderten benutzen Familien den Majlis, um Gäste willkommen zu heißen und zu unterhalten, um sich mit Reisenden auszutauschen und um ihre Kinder zu erziehen. BesucherInnen der Ausstellung "The Majlis – Cultures in Dialogue" sind eingeladen, den Majlis auf die gleiche Art und Weise zu nutzen. Sie können ein Brettspiel spielen, Schallplatten hören, mit anderen BesucherInnen ins Gespräch kommen, etwas über deren Kulturen erfahren, ihre eigene Kultur weitergeben oder eine Unterhaltung über die Ausstellung beginnen.

Es sprechen:

Sabine Haag, Generaldirektorin KHM-Museumsverband

Christian Schicklgruber, Direktor Weltmuseum Wien

S.E. Scheich Faisal Bin Qassim Al Thani, Gründer des Scheich Faisal Bin Qassim Al Thani Museums

Kees Wieringa, Direktor des Scheich Faisal Bin Qassim Al-Thani Museum

Pressekonferenz "The Majlis - Cultures in Dialogue"

Datum: 16.09.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Weltmuseum Wien

Heldenplatz, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.weltmuseumwien.at

