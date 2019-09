Frömming

Neumann: AfD-Fraktion stellt Bilder für den "Saal Paulskirche" vor (FOTO)

Berlin (ots) - Die AfD-Bundestagsfraktion hat heute die Bebilderung ihres Fraktionssitzungssaales, der nun den Namen "Saal Paulskirche" trägt, der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu teilen die AfD-Bundestagsabgeordneten Götz Frömming und Christoph Neumann mit:

"Die Gestaltung des Fraktionssaales greift thematisch den Dreiklang unserer Nationalhymne auf: Einigkeit und Recht und Freiheit. Zu diesem Dreiklang, dem sich die AfD-Bundestagsfraktion als politische Kraft des Grundgesetzes verpflichtet fühlt, wurden exemplarisch wichtige Meilensteine der deutschen Geschichte ausgewählt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Auf den sieben Bildern sind folgende Motive zu sehen: Die Lützower Jäger aus der Zeit der Befreiungskriege, das Wartburgfest, das Hambacher Fest, die Nationalversammlung in der Paulskirche, die Reichsgründung, die Weimarer Reichsverfassung und die Wiedervereinigung.

Das Grundgesetz erwähnen wir ausdrücklich als in dieser Tradition stehend in der erklärenden Tafel am Eingang und im Flyer zum Bilderzyklus. Als Motiv haben wir dazu die Wiedervereinigung von 1990 gewählt, weil sich in diesem Jahr die vom Grundgesetz als zentrales Ziel geforderte Einheit (wieder) erfüllte.

Sowohl die Zeit der NS-Diktatur als auch die Diktatur der SED sind nicht Bestandteil dieser positiven Tradition, auf die sich die AfD-Bundestagsfraktion bezieht, und wurden deshalb im 'Saal Paulskirche' nicht dargestellt."

