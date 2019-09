Die Entscheidung der Granaten - Neue Folge von "Love Island" bei RTL II (FOTO)

München (ots) - Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show

- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Der Einzug der beiden Granaten hat die Gemüter der frischgebildeten Couples ganz schön aufgewirbelt. Für wen werden sich Dijana und Asena heute entscheiden? Welches Couple wird durch ihre Wahl auseinandergebracht? Zudem gehen zwei Islander auf Tuchfühlung...

Was für ein Schock für die Islanderinnen: Der Einzug der beiden Granaten Asena und Dijana hat in der gestrigen Sendung für Aufruhr gesorgt. Aber nicht nur die Mädels sind beunruhigt, vor allem ein Islander scheint von der Rolle zu sein. Danilo ist hin und hergerissen und bei so vielen hübschen Frauen überfordert. Sein neuer Bro Yasin steht dem charmanten Italiener zur Seite.

Währenddessen hat Ricarda Angst, dass Mischa eine der neuen Islanderinnen besser finden könnte. Das schöne Model sucht das Gespräch mit ihm. Doch kann der muskulöse Mischa sie beruhigen oder ist ihre Sorge berechtigt?

Asena und Dijana versuchen in möglichst kurzer Zeit so viele Islander wie möglich kennenzulernen. Während Asena sich mit Erik unterhält, schnappt sich Dijana den sportlichen Yasin - sehr zum Unmut von Samira. Bei der lockigen Schönheit beginnt die Eifersucht zu brodeln. Für wen werden sich die beiden Granaten heute Abend entscheiden? Und welche Islanderinnen werden dadurch Single? Zudem kommt es heute Abend zum ersten Kuss der diesjährigen Staffel. Aber bei welchem Couple?

Außerdem steht Action auf dem Programm: Bei der Challenge "Rausgerutscht" kommen sich die Islander näher und enthüllen pikante Geheimnisse. Was kommt hier ans Tageslicht?

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974 verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

tvLiebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.

Rückfragen & Kontakt:

RTL II

Programmkommunikation

Nora Fleckenstein

089 - 64185 0

nora.fleckenstein @ rtl2.de