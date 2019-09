Wöginger: Mit Johannes Hahn übernimmt ein erfahrener Europapolitiker die EU-Budgetagenden

ÖVP-Klubobmann gratuliert Johannes Hahn zu künftiger Aufgabe als EU-Budgetkommissar – Schlüsselressort zeugt von Österreichs Stellenwert in der EU

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit Johannes Hahn übernimmt ein erfahrener Europapolitiker die EU-Budgetagenden und damit ein Schlüsselressort“, gratuliert August Wöginger, Klubobmann der Volkspartei, heute dem künftigen EU-Budgetkommissar. Nachdem Hahn bereits als Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen sowie als Regionalkommissar in gewichtigen Funktionen gewirkt habe, werde er seine große Erfahrung und seine Expertise auch künftig in der EU-Kommission und seine Arbeit einfließen lassen.



Wöginger weiter: „Dass Österreich in der EU-Kommission für das EU-Budget zuständig sein wird, belegt den Stellenwert, den unser Land innerhalb der Europäischen Union einnimmt. Im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs gratuliere ich Johannes Hahn zu seiner neuen Aufgabe.“

