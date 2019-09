„Starnacht aus der Wachau“ am 21. September in ORF 2

Das Line-Up für den Musikevent

Wien (OTS) - Die Wachau als musikalischer Hotspot – bei der achten „Starnacht aus der Wachau“ sorgen am Samstag, dem 21. September 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 und MDR Christina Stürmer, Matakustix, Andrea Berg, Maite Kelly, Die Mayerin, Nockis, Tina Naderer, Olaf Berger, James Cottriall, Marie Wegener, Ross Antony, DJ Ötzi, Peter Kraus, Thorsteinn Einarsson und Eloy de Jong für beste Stimmung auf der Showbühne in Rossatzbach, direkt gegenüber der Burg Dürnstein. Durch den Abend führen einmal mehr Barbara Schöneberger und Alfons Haider. Restkarten für die Show, die auch ein weiteres Mal am 20. September, dem Tag vor der TV-Übertragung, über die Bühne geht, sind unter www.oeticket.com erhältlich.

ORF-„Seitenblicke“ und „Guten Morgen Österreich“ widmen sich in ihren aktuellen Ausgaben dem Event. „Niederösterreich heute“, Radio Niederösterreich und noe.ORF.at berichten bereits im Vorfeld der „Starnacht“ mit Reportagen, Schaltungen und Fotostrecken; am Samstag, dem 21. September, überträgt Radio Niederösterreich die „Starnacht aus der Wachau“ parallel zu ORF 2 und startet mit letzten Vorberichten um 20.04 Uhr. Der Sonntag (22. September) steht dann ganz im Zeichen der Nachberichterstattung – beginnend in Radio NÖ mit „Guten Morgen Niederösterreich“ von 6.00 bis 9.00 Uhr mit Publikumsreaktionen über ausführliche Berichte auf noe.ORF.at bis hin zu einer Zusammenfassung des Abends in „Niederösterreich heute“ um 19.00 Uhr. Und in einer „Nahaufnahme spezial“ mit Birgit Perl kommen von 9.00 bis 10.00 Uhr auf Radio Niederösterreich alle Stars des vorangegangenen Abends ausführlich mit ihren Eindrücken aus der Wachau zu Wort.

Radio Niederösterreich bei der „Starnacht aus der Wachau“

Auch „off air“ ist das ORF Landesstudio Niederösterreich bei der „Starnacht aus der Wachau“ heuer wieder stark vertreten: Schon am 20. September vor der Generalprobe und am 21. September vor dem Start der Live-Übertragung mit einer eigenen ORF-NÖ-Bühne und den größten Hits und schönsten Oldies im Festgelände; nach dem Konzert mit der bereits traditionellen Radio-Niederösterreich-Disco, die gemeinsam mit den kulinarischen Schmankerln regionaler Anbieter zum „Fest beim Fest“ für Hunderte Besucherinnen und Besucher wird.

Modernste Technik für die „Starnacht“ – live und on demand auf der ORF-TVthek

Mit einem HD-Übertragungswagen und mehreren speziellen Kamerasystemen, einer besonders auf den Event zugeschnittenen Lichtregie und höchster Tonqualität – so macht die ORF-Technik die „Starnacht aus der Wachau“ auch 2019 wieder zu einem unvergesslichen Fernseherlebnis in High-Definition. Auch wenn gerade kein TV-Gerät bereitsteht – „Starnacht“-Fans müssen nicht auf die Auftritte ihrer Lieblingskünstlerinnen und Lieblingskünstler verzichten. Die ORF-TVthek übernimmt auch heuer wieder die TV-Ausstrahlung als Live-Stream und stellt den gesamten Event nachträglich für sieben Tage als Video-on-Demand zur Verfügung. Damit kann die „Starnacht aus der Wachau“ auch am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone in Österreich und im Ausland mitverfolgt werden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at